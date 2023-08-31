Arda Güler Luka Modric'in kızıyla antrenman yaptı. Genç yıldız 'Yeni eğitmen' notuyla paylaştı

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, sakatlığını her geçen gün atlatıp çalışmalarını sürdürüyor. Güler, İspanyol devinin tecrübeli yıldızı Luka Modric'in kızı ile antrenman yaptığı görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Arda Güler Luka Modric'in kızıyla antrenman yaptı. Genç yıldız 'Yeni eğitmen' notuyla paylaştı

Fenerbahçe'den bonuslarla birlikte 30 milyon Euro'ya İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan ve yeni takımında olduğu ABD kampında sakatlanan Arda Güler, sahalara geri dönmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık olarak sakatlığı nedeniyle bir ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Arda Güler, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Arda Güler, İspanyol devinin Hırvat yıldızı Luka Modric'in kızı ile antrenman yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

18 yaşındaki yıldız oyuncu paylaşımında, "Yeni eğitmen" ifadelerini kullandı.

Öne Çıkanlar
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
Son Haberler
Maaşları ödenmeyen maden işçileri açlık grevine başladı Güncel
Maaşları ödenmeyen maden işçileri açlık grevine başladı
PFDK rakibini ısıran Fofana'nın cezasını kesti Spor
PFDK rakibini ısıran Fofana'nın cezasını kesti
Fenerbahçe'nin Twente maçı ilk 11'i belli oldu Spor
Fenerbahçe'nin Twente maçı ilk 11'i belli oldu
Mansur Yavaş’ın ardından CHP’de bir belediye başkanı daha adaylığını açıkladı Güncel
Mansur Yavaş’ın ardından CHP’de bir belediye başkanı daha adaylığını açıkladı
Cami lojmanında yangın: İmamın annesi öldü Güncel
Cami lojmanında yangın: İmamın annesi öldü
Kayaların arasına sıkışan keçi için seferber oldular Yaşam
Kayaların arasına sıkışan keçi için seferber oldular
Bakan Şimşek’ten ‘rezerv satışı’ ve ‘kura müdahale’ açıklaması Ekonomi
Bakan Şimşek’ten ‘rezerv satışı’ ve ‘kura müdahale’ açıklaması