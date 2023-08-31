Arda Güler Luka Modric'in kızıyla antrenman yaptı. Genç yıldız 'Yeni eğitmen' notuyla paylaştı

Fenerbahçe'den bonuslarla birlikte 30 milyon Euro'ya İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan ve yeni takımında olduğu ABD kampında sakatlanan Arda Güler, sahalara geri dönmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık olarak sakatlığı nedeniyle bir ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Arda Güler, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Arda Güler, İspanyol devinin Hırvat yıldızı Luka Modric'in kızı ile antrenman yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

18 yaşındaki yıldız oyuncu paylaşımında, "Yeni eğitmen" ifadelerini kullandı.