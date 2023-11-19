Modric de 'Para para para' dedi

Sport'ta yer alan habere göre, kulüpte bu sezon geri plana düşen Hırvat yıldızın, sezon sonunda bitecek sözleşmesiyle birlikte Real Madrid'den ayrılma kararı aldığı ifade edildi.

Hırvatisan Milli Takımı'nın önemli oyuncusunun yeni rotasının Suudi Arabistan olacağı yazıldı.

Deneyimli yıldızın, takımda kalmasının ardından yeni sezonda geri plana düştüğü ifade edildi.

Modric, Real Madrid'in bu sezon oynadığı 17 maçın sadece 5'ine ilk 11'de başladı.

Modric'in bu durum nedeniyle takımda ayrılma kararı aldığının altı çizildi. Ancak Hırvat yıldızın, ocak ayında takımdan ayrılmasının zor olduğu ifade edildi.

Real Madrid'de 9 futbolcunun sakatlığının bulunduğu ve ocak ayında Modric gibi bir ismi de kaybetmek istemeyeceği vurgulandı. Modric'in de bu durumu bildiği ve vedanın sezon sonunda gerçekleşeceği belirtildi.

35 MİLYONA GELDİ

Real Madrid, Luka Modric'i 2012 yılında Tottenham'dan 35 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Geçen sürede Real Madrid'in efsaneleri arasına adını yazdıran Hırvat yıldız, eflatun-beyazlı forma altında 503 maça çıktı ve 37 gol, 78 asistlik performans sergiledi.



