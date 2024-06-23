UEFA müfettişleri kararını verdi. Milli takım şok oldu

Almanya’da düzenlenen EURO 2024’te B Grubu mücadelesinde Hırvatistan ve Arnavutluk geçtiğimiz Çarşamba günü karşı karşıya gelmişti.

Hamburg’da oynanan mücadelede taraflar 2-2 berabere kalırken yaşanan olaylar gündeme bomba gibi düşmüştü.

Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan UEFA müfettişleri Arnavutluk'un golcüsü Mirlind Daku'ya 2 Avrupa Şampiyonası’ndan men cezası verdi.

Mücadele öncesinde Hırvat ve Arnavut taraftarlar bir araya gelerek Sırplar hakkında ırkçı tezahüratlarda bulunmuş Mirlind Daku’da sahanın içinde eline megafon alarak bu eyleme katılmıştı.

Yapılan ırkçılık Sırbistan Futbol Federasyonu’nun yoğun tepkisine yol açmış ve UEFA’ya gereğinin yapılmaması halinde turnuvadan çekileceklerini belirtmişlerdi.

Daku'nun turnuva devam ederken böyle bir karar alması Arnavutluk Milli Takımı'nda şok etkisi yarattı.