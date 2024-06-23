UEFA müfettişleri kararını verdi. Milli takım şok oldu

Kaynak: Haber Merkezi
UEFA müfettişleri kararını verdi. Milli takım şok oldu

Arnavutluk Milli Takımı Mirlind Daku'nun aldığı men cezasıyla yıkıldı.

Almanya’da düzenlenen EURO 2024’te B Grubu mücadelesinde Hırvatistan ve Arnavutluk geçtiğimiz Çarşamba günü karşı karşıya gelmişti.

Hamburg’da oynanan mücadelede taraflar 2-2 berabere kalırken yaşanan olaylar gündeme bomba gibi düşmüştü.

Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan UEFA müfettişleri Arnavutluk'un golcüsü Mirlind Daku'ya 2 Avrupa Şampiyonası’ndan men cezası verdi.

d2a0e3255d7e7e3300a41a308aeb51ac5f7c6efb.jpg

Mücadele öncesinde Hırvat ve Arnavut taraftarlar bir araya gelerek Sırplar hakkında ırkçı tezahüratlarda bulunmuş Mirlind Daku’da sahanın içinde eline megafon alarak bu eyleme katılmıştı.

Yapılan ırkçılık Sırbistan Futbol Federasyonu’nun yoğun tepkisine yol açmış ve UEFA’ya gereğinin yapılmaması halinde turnuvadan çekileceklerini belirtmişlerdi.

Daku'nun turnuva devam ederken böyle bir karar alması Arnavutluk Milli Takımı'nda şok etkisi yarattı.

İlgili Haberler
Acun Ilıcalı ve Ali Koç sürpriz yaptı. Gördükleri kahretti
Polonya mucizeyi başardı
Arda Güler sana ne yaptı? Ayıp ettin Ronaldo
Hamit Altıntop yenilgi sonrası soluğu Ronaldo'nun yanında aldı
Son Haberler
Emeklinin Temmuz zammı sızdı. SGK uzmanı son rakamı verdi Ekonomi
Emeklinin Temmuz zammı sızdı. SGK uzmanı son rakamı verdi
Yılmaz Vural görevdeyken yıkıldı Spor
Yılmaz Vural görevdeyken yıkıldı
Hakan Çalhanoğlu Arda Güler gerçeğini açıkladı. 'Kimse bunu bilmiyor' diyerek anlattı Spor
Hakan Çalhanoğlu Arda Güler gerçeğini açıkladı. 'Kimse bunu bilmiyor' diyerek anlattı
İstanbullulara Yüzde 50 indirim. Başvuran herkese istisnasız uygulanacak Gündem
İstanbullulara Yüzde 50 indirim. Başvuran herkese istisnasız uygulanacak
Acun Ilıcalı ve Ali Koç sürpriz yaptı. Gördükleri kahretti Spor
Acun Ilıcalı ve Ali Koç sürpriz yaptı. Gördükleri kahretti
Polonya mucizeyi başardı Spor
Polonya mucizeyi başardı