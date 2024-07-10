Arda Güler sonunda başardı

Kaynak: Haber Merkezi
Arda Güler sonunda başardı

Turnuva boyunca en fazla takipçi kazanan futbolcu olan Arda Güler 11 milyon takipçi ile en çok takip edilen Türk futbolcu oldu.

2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Hollanda’ya mağlup olan millilerimiz için turnuva sona erdi.

Turnuvada çıktığı 5 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alan ay-yıldızlıların çeyrek final başarısı Avrupa’nın hemen hemen her yerinde büyük bir sürpriz olarak karşılandı.

Millilerimizin bu başarısında büyük bir pay sahibi olan göz bebeğimiz Arda Güler’in Avrupa’daki bilinirliği ise iyice arttı.

Turnuvanın en genç futbolcularından biri olan Arda Güler Gürcistan maçında attığı muazzam golün yanı sıra asistleri ile de Avrupa’yı salladı.

Arda Güler’in performansını Cristiano Ronaldo ile kıyaslamaya başlayan Avrupalılar milli yıldızımıza da bir ilki yaşattı.

EN ÇOK TAKİP EDİLEN TÜRK FUTBOLCU OLDU

Turnuvanın başlamasının ardından pek çok yeni takipçi kazanan Arda Güler Instagram’da 11 milyon takipçiye ulaştı.

Arda Güler böylece Instagram’da en yüksek takipçi sayısına sahip Türk futbolcu oldu.

Arda Güler’in bu başarısı sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar genç yıldızımız için daha fazlasını beklediklerini dile getirdi.

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