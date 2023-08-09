Arda Güler transferiyle Barcelona Real Madrid'i dolandırdı. Ünlü gazeteci Rueda açıkladı

Katalan medyası, Barcelona Başkanının Arda Güler’in sakatlığını bildiğini ve bu yüzden transferi yapmadığını iddia etti.

Arda Güler transferiyle Barcelona Real Madrid'i dolandırdı. Ünlü gazeteci Rueda açıkladı

Editör: Barış Atakan

İspanya'da gündemin ilk sırasında hala Arda Güler var.

Real Madrid'in flaş transferi Arda Güler'le ilgili iddialara gün geçtikçe bir yenisi ekleniyor.

Katalan medyası E-noticies Arda Güler'in, anlaşılması güç detaylarla dolu bir transferde başrol oynadığını yazdı.

Türk futbolcunun böylece transfer piyasasının beklenmedik kahramanı olduğunu ifade etti.

Habere göre Barcelona'nın futbolcuyla anlaşması neredeyse bitmek üzereydi, ancak son anda Real Madrid'in ortaya çıkması her şeyin ters gitmesine neden oldu.

Ancak İspanya'ya gelişinden sadece birkaç hafta sonra milli futbolcu sakatlandı.

Miguel Rueda imzalı haberde; Barcelona Başkanı Joan Laporta’nın Fenerbahçe’deki bağlantıları sayesinde Arda’nın sakatlığını bildiğini ve bu yüzden transferi yapmadığını ve dolaylı olarak ezeli rakibini dolandırdığını ifade etti.

Real Madrid'in yöneticileri ise bunu alınması gereken bir risk olarak değerlendirdi.

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