Arda Güler: Uzun süredir kupa kazanamıyorduk

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Arda Güler: Uzun süredir kupa kazanamıyorduk

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek 9 yıl sonra kupa sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın ardından takımın genç yıldızı Arda Güler, açıklamalarda bulundu.

Arda Güler'in açıklamaları şu şekilde;

"Çok şükür kariyerimdeki ilk kupa. Uzun süredir kupa kazanamıyorduk, bunu sonlandırdığımız için çok mutluyuz. İnşallah Fenerbahçe kupalar kazanmaya alışkın, inşallah devamı da gelecek"

"Ben Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum. Onların desteğini boşa çıkarmamak için çok çalışıyorum. Bundan sonra hep böyle olacak inşallah."

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