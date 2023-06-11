Göztepe taraftarları polise havai fişek attı. İzmir’de sokaklar karıştı

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında İzmir'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası Final maçı öncesinde olay çıktı.

Göztepe taraftarları polise havai fişek attı. İzmir’de sokaklar karıştı

İzmir'de Fenerbahçe ve Göztepe taraftarları arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti.

Altay Spor Kulübü Resmi Taraftar Sayfası, Fenerbahçeli taraftarın tek başına tüm Göztepelileri dövdüğünü ve polisin araya girdiğini iddia etti.

Altay Spor Kulübü Resmi Taraftar Sayfası “ultraltay1914” yaptığı paylaşımda “Sokak Ortasında Dehşet Açtılar. Rezillik. Tek başına tüm Göztepelileri döven Fenerbahçeli taraftara ve Göztepelileri kurtarmaya çalışan Türk Polisin , Şanlı(!) Göztepe taraftarı işaret fişeği attı.” ifadeleri kullanıldı.

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POLİSE HAVAİ FİŞEK

Göztepe taraftarı olduğu iddia edilen başka bir grup ise Polislere doğru havai fişek ateşledi.

Olaylarda yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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STADA KAVGA

Öte yandan Fenerbahçe taraftarları finalin oynanacağı Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın maraton tribününe girerken arbede yaşandı. Çevik kuvvet ekipleri tribün girişindeki kargaşaya biber gazıyla müdahale etti. Olayda gazdan etkilenen bazı taraftarlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Final öncesi stat civarında toplanıp tezahürat yapan Göztepe taraftarlarını da emniyet güçleri uzaklaştırdı.

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