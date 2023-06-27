Arda Güler'e ahlaksız teklif. Ailesi duyar duymaz irtibatı kesti

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler hakkında çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

Arda Güler'e ahlaksız teklif. Ailesi duyar duymaz irtibatı kesti

Sözleşmesinde "1500 dakikayı tamamlamazsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan Arda Güler için bu süreyi tamamlamadan önce menajerler aileyle iletişime geçti.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Hem Arda'ya hem de aileye "Arda sakatım desin ya da bilerek kart görsün ama bu 1500 dakikayı tamamlamasın.

Bu durumda 5 milyon euro'ya serbest kalır. Size de çok büyük imza parası veririz" teklifinde bulundular.

GÖRÜŞME SONLANDI

Arda ve ailesi bu tekliflerle gelen menajerlerle görüşmeyi reddetti ve irtibatı kesti.

Son günlerde "Arda Güler'in ailesi komisyon istiyor" haberlerin de gerçeği yansıtmadığı ve bu teklifleri yapan menajerlerin Avrupa basınına bu haberleri yaptırdığı öğrenildi.

Öne Çıkanlar
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Son Haberler
Bu uygulamalara aman dikkat. Google tespit etti Teknoloji - Otomotiv
Bu uygulamalara aman dikkat. Google tespit etti
Kirası 120 bin aidatı 30 bin. İstanbul'un göbeğindeki ev Güncel
Kirası 120 bin aidatı 30 bin. İstanbul'un göbeğindeki ev
İsrail Batı Şeria'ya doğru genişleme planını onayladı Dünya
İsrail Batı Şeria'ya doğru genişleme planını onayladı
Rus çift tatilcilere panik yaşattı. Sahil güvenlik alarma geçti. Gerçek sonradan anlaşıldı Güncel
Rus çift tatilcilere panik yaşattı. Sahil güvenlik alarma geçti. Gerçek sonradan anlaşıldı
Survivor Nisa kumsala sere serpe uzandı Magazin
Survivor Nisa kumsala sere serpe uzandı
İzmir'e dört günde 280 bin 713 araç giriş yaptı Güncel
İzmir'e dört günde 280 bin 713 araç giriş yaptı