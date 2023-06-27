Arda Güler'e ahlaksız teklif. Ailesi duyar duymaz irtibatı kesti

Sözleşmesinde "1500 dakikayı tamamlamazsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan Arda Güler için bu süreyi tamamlamadan önce menajerler aileyle iletişime geçti.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Hem Arda'ya hem de aileye "Arda sakatım desin ya da bilerek kart görsün ama bu 1500 dakikayı tamamlamasın.

Bu durumda 5 milyon euro'ya serbest kalır. Size de çok büyük imza parası veririz" teklifinde bulundular.

GÖRÜŞME SONLANDI

Arda ve ailesi bu tekliflerle gelen menajerlerle görüşmeyi reddetti ve irtibatı kesti.

Son günlerde "Arda Güler'in ailesi komisyon istiyor" haberlerin de gerçeği yansıtmadığı ve bu teklifleri yapan menajerlerin Avrupa basınına bu haberleri yaptırdığı öğrenildi.