Arda Güler'e ilk tebrik dünyaca ünlü yıldızdan geldi

Arda Güler, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak için İspanya'ya gitti.

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Rodrygo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "Real Madrid ailesine bir yetenek daha katılıyor. Hoş geldin Arda Güler!" ifadelerini kullandı.

Transferin resmen açıklanmasının ardından Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior da, sosyal medya hesabından Arda Güler paylaşımı yaptı.

Real Madrid'in Arda Güler paylaşımını alıntılayan Vinicius, "Dünyanın en büyük kulübünü seçen bir futbolcu daha" ifadelerini kullandı.