Arda Güler’e “Messi değilsin” diyen Kuntz’a “Sen de hoca değilsin” tepkisi

Verdiği röportaj sırasında Arda Güler için "Yeni Lionel Messi gibi davranılıyor ama henüz Messi değil" diyen Stefan Kuntz'a futbolseverlerden yoğun tepki geldi.

Arda Güler’e “Messi değilsin” diyen Kuntz’a “Sen de hoca değilsin” tepkisi

Editör: Ufuk Cingöz

Geçtiğimiz günlerde Alman basınına röportaj veren A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz’un Real Madrid’e transfer olan Arda Güler hakkında söylediği sözler futbolseverlerin yoğun tepkisine sebep oldu.

STEFAN KUNTZ NE DEMİŞTİ
"Ayaklarının yere sağlam basması çok önemli ama bu çok zor! Ona bir futbol tanrısı, yeni Lionel Messi gibi davranılıyor ama henüz Messi değil"

“SENDE HOCA DEĞİLSİN”
A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz’un Arda Güler hakkında söylediği sözlere tepki gösteren bir grup futbolsever ise sosyal medya hesaplarından Alman teknik direktör için "Sende hoca değilsin" ifadelerini kullandılar.

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