Sosyal medya fenomeni 14 santimetrelik tırnak yaptırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal medya fenomeni 14 santimetrelik tırnak yaptırdı
TikTok fenomeni bir kadın, 14 santimetrelik sushi temalı tırnaklar yaptırdı.

TikTok fenomeni bir kadın, çarpıcı ve dikkat çekici bir stil tercih ederek 14 santimetrelik sushi temalı tırnaklar yaptırdı.

Türkiye'de en uzun tırnaklara sahip olmak isteyen fenomen, bu özel tasarım için yaklaşık 11 saatlik bir süreçten geçti. Sıra dışı tırnaklarıyla dikkat çeken kadın, bu deneyimini sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaştı.

Ancak, bu çarpıcı görüntüler bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi. Bazıları, uzun tırnakların günlük yaşamda pratik olmadığını ve sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtirken, diğerleri de doğal olmayan ve abartılı olduğunu düşündükleri tırnakları eleştirdi.

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