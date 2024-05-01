Sosyal medya fenomeni 14 santimetrelik tırnak yaptırdı

TikTok fenomeni bir kadın, çarpıcı ve dikkat çekici bir stil tercih ederek 14 santimetrelik sushi temalı tırnaklar yaptırdı.

Türkiye'de en uzun tırnaklara sahip olmak isteyen fenomen, bu özel tasarım için yaklaşık 11 saatlik bir süreçten geçti. Sıra dışı tırnaklarıyla dikkat çeken kadın, bu deneyimini sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaştı.

Ancak, bu çarpıcı görüntüler bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi. Bazıları, uzun tırnakların günlük yaşamda pratik olmadığını ve sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtirken, diğerleri de doğal olmayan ve abartılı olduğunu düşündükleri tırnakları eleştirdi.