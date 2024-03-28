Arda Güler'i özel yapan sırrı Vitor Pereira açıkladı

Beyza Damgacıoğlu
Arda Güler'i özel yapan sırrı Vitor Pereira açıkladı
Fenerbahçe'de 2 dönem görev yapan teknik direktör Vitor Pereira, birlikte çalıştığı Arda Güler hakkında konuştu.

Vitor Pereira, Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler için İspanyol medyasına övgüler yağdırdı.

Fenerbahçe’nin iki dönem teknik direktörlüğünü yapmış olan Pereira, şu an Suudi Arabistan’ın Al Shabab takımında görev alıyor.

Relovo ile yaptığı röportajda, Arda Güler’in yetenek ve kişiliğiyle Madrid’de bir döneme damga vuracağına inandığını belirtti.

Pereira, “Arda ile 16 yaşındayken çalışma şansı buldum. O zamanlar bile bugünkü gibi çocuk yüzüne sahipti. Diğer yetenekli oyuncular gibi onu özel kılan yetenek ve kişiliğiydi. Madrid’de başarıya ulaşacağı konusunda hiçbir şüphem yok. Madrid'de bir döneme damga vuracağından hiç şüphem yok” dedi.

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