FIFA ve UEFA'dan 'acil çözün' mesajıyla müdahale uyarısı

İspanya mali polisi, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'nun (RFEF) Madrid merkezinde ve diğer şehirlerdeki ofislerine yolsuzluk, fatura sahtekarlığı ve kara para aklama iddialarıyla baskın düzenledi.

Bu durum, FIFA ve UEFA’yı alarma geçirdi. İki kurum da RFEF’e ortaklaşa imzaladıkları bir mektupla, İspanyol yargısının bu iddialarla ilgili soruşturmasının detaylarını hızla netleştirmesini istedi.

Mektup, FIFA ve UEFA genel sekreterleri Mattias Grafsröm ve Theodore Theodoridis tarafından imzalandı ve RFEF başkan vekili Pedro Rocha’ya gönderildi.

Mektup, FIFA’nın ulusal federasyonlara müdahale etmeden önce genellikle attığı ilk adım olarak görülüyor.

Ayrıca, genel sekreterler, Rocha’dan boşalan başkanlık pozisyonu için seçim tarihi belirlemesini ve somut adımlar atmasını talep ediyorlar. Bu, FIFA’nın RFEF’ye müdahale olasılığını gösteriyor.

FIFA ve UEFA’nın RFEF’ten adli soruşturmanın sebeplerini ve ilgili kişilerin isimlerini açıklamasını istedi. İki genel sekreter, RFEF’nin polis soruşturması sonucunda hangi adımları attığını ve gelecekteki planlarını detaylı bir şekilde açıklamasını talep etti.

Pedro Rocha’nın, Spordan Sorumlu Bakan José Manuel Rodríguez Uribes ile yaptığı görüşmede, FIFA ve İspanya Yüksek Spor Konseyi’nin (CSD) RFEF’ye müdahale olasılığını sorguladığı, Uribes’in böyle bir durumun olmadığını belirttiği ifade ediliyor. Ancak, ortaya çıkan mektup, müdahale olasılığını gösteriyor.

Son olarak, FIFA ve UEFA genel sekreterleri, Rocha’ya RFEF’nin yeni başkanını ne zaman seçmeyi planladığını doğrudan sordular. Spor İdare Mahkemesi’nin (TAD) Rocha’yı görevden alması durumunda, FIFA’nın RFEF’ye müdahale edeceği düşünülüyor