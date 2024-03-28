FIFA ve UEFA'dan 'acil çözün' mesajıyla müdahale uyarısı

Sami Güntürkün Gürel
FIFA ve UEFA'dan 'acil çözün' mesajıyla müdahale uyarısı
FIFA ve UEFA, İspanya Futbol Federasyonu’na (RFEF) endişelerini dile getiren bir mektup gönderdi.

İspanya mali polisi, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'nun (RFEF) Madrid merkezinde ve diğer şehirlerdeki ofislerine yolsuzluk, fatura sahtekarlığı ve kara para aklama iddialarıyla baskın düzenledi.

1704545-jpg.webp

Bu durum, FIFA ve UEFA’yı alarma geçirdi. İki kurum da RFEF’e ortaklaşa imzaladıkları bir mektupla, İspanyol yargısının bu iddialarla ilgili soruşturmasının detaylarını hızla netleştirmesini istedi.

Mektup, FIFA ve UEFA genel sekreterleri Mattias Grafsröm ve Theodore Theodoridis tarafından imzalandı ve RFEF başkan vekili Pedro Rocha’ya gönderildi.

Mektup, FIFA’nın ulusal federasyonlara müdahale etmeden önce genellikle attığı ilk adım olarak görülüyor.

1200x675-cmsv2-2ec20843-6e97-5382-98cf-07e58eee0dc7-7958158.webp

Ayrıca, genel sekreterler, Rocha’dan boşalan başkanlık pozisyonu için seçim tarihi belirlemesini ve somut adımlar atmasını talep ediyorlar. Bu, FIFA’nın RFEF’ye müdahale olasılığını gösteriyor.

FIFA ve UEFA’nın RFEF’ten adli soruşturmanın sebeplerini ve ilgili kişilerin isimlerini açıklamasını istedi. İki genel sekreter, RFEF’nin polis soruşturması sonucunda hangi adımları attığını ve gelecekteki planlarını detaylı bir şekilde açıklamasını talep etti.

proyecto-nuevo-2024-03-24t215301-964-001.jpg

Pedro Rocha’nın, Spordan Sorumlu Bakan José Manuel Rodríguez Uribes ile yaptığı görüşmede, FIFA ve İspanya Yüksek Spor Konseyi’nin (CSD) RFEF’ye müdahale olasılığını sorguladığı, Uribes’in böyle bir durumun olmadığını belirttiği ifade ediliyor. Ancak, ortaya çıkan mektup, müdahale olasılığını gösteriyor.

Son olarak, FIFA ve UEFA genel sekreterleri, Rocha’ya RFEF’nin yeni başkanını ne zaman seçmeyi planladığını doğrudan sordular. Spor İdare Mahkemesi’nin (TAD) Rocha’yı görevden alması durumunda, FIFA’nın RFEF’ye müdahale edeceği düşünülüyor

İlgili Haberler
Fenerbahçe'yi kimin şampiyon yapmak istemediğini Gürel Yurttaş açıkladı 'Yazık oluyor Ali Koç'a'
50 yaşındaki Sergen Yalçın gönlünü 24 yaşındaki sarışın yıldıza kaptırdı. Antalya'dan İstanbul'a günübirlik kaçamakların nedeni ortaya çıktı
Bisiklet yarışı kanlı bitti
Alperen Şengün'süz Houston Rockets şaşırtıyor
Alperen Şengün'süz Houston Rockets şaşırtıyor
Fernando Santos'a piyango vurdu. 775 bin Euro alacak
Fernando Santos'a piyango vurdu. 775 bin Euro alacak
Arda Güler'i özel yapan sırrı Vitor Pereira açıkladı
Arda Güler'i özel yapan sırrı Vitor Pereira açıkladı
Fenerbahçe Süper Lig'den çekilmeli mi? Aziz Yıldırım Ali Koç'un yapması gerekeni açıkladı
Acun Ilıcalı yeni takımını resmen duyurdu: Satın alıyoruz
Galatasaray Cem Küçük’ü RTÜK’e şikayet etti 'Şaşkınlıkla izliyoruz'
Galatasaray Cem Küçük’ü RTÜK’e şikayet etti 'Şaşkınlıkla izliyoruz'
Fenerbahçeli futbolcuların Ali Koç’a ne teklif ettiği ortaya çıktı
Yılmaz Vural patladı
Son Haberler
Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can hamlesi. Yönetim şimdiden önlemini aldı Spor
Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can hamlesi. Yönetim şimdiden önlemini aldı
Emekli olan Yıldız Tilbe maaşlara böyle isyan etti: Eskiden emekli olanlar ev araba alırdı günümüz emeklileri... Magazin
Emekli olan Yıldız Tilbe maaşlara böyle isyan etti: Eskiden emekli olanlar ev araba alırdı günümüz emeklileri...
Uraz Kaygılaroğlu yeni aşkını duyurdu! 'Hayırlı olsun' dedi Magazin
Uraz Kaygılaroğlu yeni aşkını duyurdu! 'Hayırlı olsun' dedi
Komşu komşunun külüne muhtaçtır atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Komşu komşunun külüne muhtaçtır atasözünün anlamı nedir?
Fenerbahçe'yi kimin şampiyon yapmak istemediğini Gürel Yurttaş açıkladı 'Yazık oluyor Ali Koç'a' Spor
Fenerbahçe'yi kimin şampiyon yapmak istemediğini Gürel Yurttaş açıkladı 'Yazık oluyor Ali Koç'a'
İnci Taneleri’ne iki bomba isim. Dilber: Gerçekten şaşırdım Magazin
İnci Taneleri’ne iki bomba isim. Dilber: Gerçekten şaşırdım
Gabon, Rusya'nın yedek parça tedarikçisi oldu Dünya
Gabon, Rusya'nın yedek parça tedarikçisi oldu