Fenerbahçe'yi kimin şampiyon yapmak istemediğini Gürel Yurttaş açıkladı 'Yazık oluyor Ali Koç'a'

Türk futbolu kirlendi. Kirlenmeye de devam ediyor.

Öyle lekeler yapışıyor ki üzerinde. Nasıl çıkarılacak, bilinmiyor.

Yeni değil bu. Yıllardır böyle. Bu durumdan kurtulması için bir şeyler yapmak isteyenlere de karanlık eller bir şekilde engel olmaya çalışıyor, hatta oluyor.

Şunu herkes biliyor. Futbol sadece sahada oynanan bir oyun değil artık Türkiye'de.

Her taraftan bir el uzanıyor.

Hakemler kullanılıyor. Siyaset işin dibine kadar içinde. Adam kayırmacılık da var. Nepotizm her yerinde karşımızda.

Futboldan hiç anlamayan, adı Türkiye'yi karanlığa gömmek isteyen bir cemaatle ilişkisi olduğu iddia edilen bir kişi Türkiye Futbol Federasyonu'nun başında. Yüksek maaşlarla işe aldığı "Özel maçın özelliği nedir", "Ziraat Kupası ne demek" gibi garip sorular soranlar adamı olduğu için TFF'de en kritik görevlerde.

MHK'sı, VAR'ı hepsi işin içinde.

Daha neler neler...

İşte bu kirlilik içinde temiz kalmaya çalışan Ali Koç'a ve onun gibilere yazık oluyor diyorum ben.

Türkiye'nin en büyük holdinginin yönetimindeki, Türk değerlerine ve Atatürk milliyetçiliğine sözde değil özde bağlı olan bir ailenin ferdi, adımlarını atarken önce Türkiye diyerek kalbi çarpan bir kişi pes ediyor. "Seneye yokum artık" diyor iyi mi?

Peki ne yaptı bu Ali Koç?

Futbolda o veya bu nedenlerle şampiyonluk göremedi ama.

Voleybol Milli Takımı'nın Avrupa ve Dünya şampiyonu olmasının arkasındaki kişi.

Türkiye'nin olimpiyatlara çok sporcu göndermesi için varını yoğunu ortaya koyan, amatör sporculara büyük destek olan biri.

Fenerbahçe'nin voleyboldu, basketboldu, kadındı, erkekti... Büyük başarılarının temel direği.

"Bir Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı nasıl olmalı" sorusunun tam da cevabı.

Ama Fenerbahçe Kulübü Başkanı olduktan sonra başına gelmeyen kalmadı.

O da "Artık yokum" derken, Fenerbahçe kongresini de toplama kararı aldı.

Belki ligden çekilme kararı çıkacak bu toplantıda, belki bir yıl dondurma, belki de başka bir şey. Bilemiyorum.

Ama Fenerbahçe'siz de bir Süper Lig düşünemiyorum.

Tıpkı Galatasaray'sız, Beşiktaş'sız, Trabzonspor'suz da düşünemeyeceğim gibi.

Dilerim ki iş o dereceye gelmez.

Peki Ali Koç "Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar" diye konuşurken kimi kastediyor?

Bir grup basın temsilcisiyle dün yaptığı toplantıda ben de vardım. Konuşmasının satır aralarında bunun cevabını aradım.

Bazı laflarını tekrar hatırlatayım. Dikkatli okuyun lütfen. Satır aralarına bakın.

- Biz 12 senede 1 kez şampiyon olduk. Sadece sportif olarak anlatılamaz bu. Son 4 senede hakem kararları veya bu sezon olduğu gibi rakibimizin itildiği dönemler.

- Trabzon maçından sonra toplantı yaparken Pendik maçında olanları da değerlendirdik. Önceki maçları da... Noktaları birleştirince ortaya korkunç bir hikaye çıktı.

- Trabzon'da asıl olay tünelde oldu. Tünel görüntülerini istiyoruz, alamıyoruz. Orada çok saldırı oldu bizimkilere. Temsilci raporu da ortada yok. (Neden yok? Neden ortaya çıkmıyor?)

- Trabzon özerk bölge mi? Orası başka bir yer mi? Polis zafiyeti, üstlerin aranmaması, müdahale edilmemesi. Şimdi de Trabzon federasyona baskı yapıyor. Yüzlerce insan sahaya girmiş, sadece 12'si tespit edilip 5'i tutuklanıyor. Bizim 4 futbolcuya ceza vermeye çalışıyorlar.

- (Buraya dikkat) Federasyon bile geçmiş olsun diye aramıyor. Hükümetten de aynı şekilde.

- İsmail Yüksek ceza alanımıza meşale gelince sahaya Halil Umut Meler'e, "Maçı bitirsene hocam" diyor. O da "Ne olursa olsun 90 dakikayı tamamlayacağım" diyor. (Neden bu kadar kararlı? Bunca olaya rağmen hem de! O olaylar İstanbul'da olsaydı sizce maç tatil edilir miydi, edilmez miydi?)

- Bütün bunlar seçimler var diye oluyor. Türkiye'de siyaset böyle. Her şey seçimlere kurgulanmış.

- Bu sezon neler oldu neler... Bunlardan Büyükekşi kadar onu atayanlar da sorumludur.

- Erden Timur denen arkadaşın tüm kurgusu bizim ceza almamız üzerine. Hayatı aldatmalarla geçmiş bir adam. Özel hayatta aldatır mı aldatmaz mı orası bizi ilgilendirmez. Mütemadiyen yalan söyleyen bir adam. Hani belgeler vardı nerede ?

- Bunlar siyasi güç almışlar. Başkanları demedi mi, "Beni cumhurbaşkanınız istedi" diye. Doğru mu yalan mı söylüyor bilmiyorum. Burada bir yönetim var. Bir de Ankara'dan oluşturulan bir yönetim var.

- Siyasetin Fenerbahçe ile ne derdi olduğunu çözemiyoruz. Fenerbahçe'de her çeşit insan var. Dindar var dinsiz var ateist var zengin var fakir var. Kulübe siyaset sokmamak için özen gösteriyoruz. Ama olmuyor. 2019'daki yerel seçimlerde İstanbul için iki kez seçim olmuştu. Bir çocuk her şey güzel olacak demişti. Bu olaydan sonra polisler geldi stada. Meğer bizim tribünde böyle bir pankart varmış her şey güzel olacak diye. Meğer bizdeki pankart Eylül 2018'den beri varmış. Emniyet Müdürü'ne bunu söyledim. "Biz biliyoruz ama tepeye anlatamadık" dedi. Sayın Cumhurbaşkanı'na bizimle ilgili çok yanlış şeyler anlatıldığını biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bilse doğru karar verir ama dezenformasyon yapılıyor.

- Fenerbahçe ile Beşiktaş deplasmana giderken Sabiha Gökçen'i kullanıyordu. Bir gün bize artık yeni havalimanından gidebileceğimiz söylendi. Nedenini araştırdık. Meğer yukarıya Koç Holding'in kargo uçakları diye aktarılmış. Kol Holding'in kargo şirketi yok ki. Kargo uçakları da yok.

Konuşmalarına dünkü yazımda yer vermiştim.

Gece tekrar tekrar okurken ve düşünürken Ali Koç varken Fenerbahçe'yi kimlerin şampiyon yapmayacağını, ya da Koç'un kimleri kastettiğini anladım.

Ya siz?

Hala anlamadınız mı?

Bir daha okuyun o zaman yukarıdaki satırları.

Ali Koç gibi başkanların, yöneticilerin Türk futbolunda çoğalması gerektiğini düşünürken onun da pes ettiğini görmek ne acı!