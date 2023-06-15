Arda Güler'in annesinden dikkat çeken paylaşım: Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in annesi Serap Güler, gece geç saatte dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Avrupa devlerinin peşinde olduğu 17 yaşındaki futbolcunun annesi, "Her seçim bir vazgeçiştir…" paylaşımı yapıp bir de gözyaşı emojisi ekledi.

Serap Güler'in paylaşımı ‘Arda Güler, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?’ sorusunu da beraberinde getirdi.

Güler'in paylaşımı geç saate rağmen 30 dakikada 1 milyonu aşkın görüntülenme ve binlerce etkileşim aldı.

Arda Güler'in Fenerbahçe'yle 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.