Arda Güler'in annesinden dikkat çeken paylaşım: Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Süper Lig'in en değerli futbolcularından Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in annesi Serap Güler'in sosyal medya paylaşımı, transfer dedikodularını artırdı.

Arda Güler'in annesinden dikkat çeken paylaşım: Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in annesi Serap Güler, gece geç saatte dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Avrupa devlerinin peşinde olduğu 17 yaşındaki futbolcunun annesi, "Her seçim bir vazgeçiştir…" paylaşımı yapıp bir de gözyaşı emojisi ekledi.

Arda Gülerin annesi Serap Gülerden gece yarısı dikkat çeken paylaşım Fenerbahçeden ayrılıyor mu

Serap Güler'in paylaşımı ‘Arda Güler, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?’ sorusunu da beraberinde getirdi.

Güler'in paylaşımı geç saate rağmen 30 dakikada 1 milyonu aşkın görüntülenme ve binlerce etkileşim aldı.

Arda Güler'in Fenerbahçe'yle 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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