Arda Güler'in babasına ihanet suçlaması

İspanya'da sporun gündeminde Arda Güler var. Katalanlar transferde Real Madrid'in öne geçmesinin ardından Arda Güler'in babasını hedefe koydu.

Arda Güler'in babasına ihanet suçlaması

Barcelona'da Arda Güler belirsizliği yaşanırken Katalan temsilcisinin taraftarları da transferi yakından takip ediyor.

Katalan El Nacional gazetesinde Arda Güler'in babası hakkında sert ifadeler kullanıldı.

İşte İspanya'da güdem yaratan o değerlendirme:

Barça neredeyse kapanmış bir imzayı kaybetti. Heyecanlı olan Barça ve Deco için bir hayal kırıklığı. Ancak Real Madrid'in daha fazla parası var. Oyuncuyu son dakikada ikna edebildi. Böylece Madrid kulübü için yeni bir oyuncu olabilir. Bir ihanet çünkü oyuncunun babası onu Santiago Bernabéu'ya götürüyor.

Arda Güler gibi büyük bir inci Barça gibi bir kulüp tarafından isteniyorsa, er ya da geç Real Madrid'in onu imzalamak için her şeyiyle gideceği açıktı.

18 yaşındaki yıldız adayı, Türk kulübüne bu yaz takımdan ayrılma niyetini açıkladıktan sonra masada birkaç teklif aldı. Güler'in temel hedefi, futbol dünyasında başarılı olmak için büyük bir Avrupa kulübüne sıçrama yapmaktı.

Son günlerde Barça ile Arda Güler arasındaki anlaşma kapanmış gibi görünse de durum değişti. Oyuncu kulübün önerdiği planı kabul etti. Fenerbahçe de Barça'nın ekonomik teklifine katılıyor gibi görünüyordu. Ancak beklendiği kadar sağlam değildi.

Real Madrid son saatlerde ortaya çıktı ve anlaşmayı kapatmak için daha fazla para teklif etti. Arda Güler'in çıkış maddesini aşarak 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yaptı. Fenerbahçe bir an bile tereddüt etmedi.

Ama bu henüz bu durum bir şey ifade etmiyor. Çünkü son sözü söyleyecek olan Arda Güler. Her şey Real Madrid'in genç Türk incisini eve götürmek için 1 numaralı favori olduğunu gösteriyor, Nihai bir çözüme ihtiyaç var. Barça zaten yapabileceğini yaptı. Arda Güler'le imzalamak için daha ileri gitmeyecek.

Barça kulübü, oyuncunun fikrini değiştireceğini ve Barça teklifini tercih edeceğini umuyorlar. Ayrıca Barça, bir oyuncu gerçekten

Barça için oynamak istiyorsa, çaba göstermesi gerektiğine inanıyor. Eğer Real Madrid ona daha fazla para teklif ederse o da para için tercih ederse, o zaman hiçbir şey yapılamaz.

Real Madrid kazanma şansı var gibi görünüyor ama Barça maçın son dakikaya kadar oynanacağını biliyor.

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