Arda Güler'in lisansı dondurulabilir: Flaş gelişme

Mundo Deportivo'da geçen habere göre Arda Güler ameliyat olursa 5 ay, ameliyatsız tedavi olursa 3 ay sonra sahalara dönecek. Eğer ameliyat olursa Real Madrid, Arda'nın lisansını 1 Ocak 2024'e kadar dondurabilir.

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