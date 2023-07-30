Arda Güler'in lisansı dondurulabilir: Flaş gelişme

Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Madrid ekibi, Arda'nın ameliyat olması durumunda lisansını dondurabilir.

Arda Güler'in lisansı dondurulabilir: Flaş gelişme

Mundo Deportivo'da geçen habere göre Arda Güler ameliyat olursa 5 ay, ameliyatsız tedavi olursa 3 ay sonra sahalara dönecek. Eğer ameliyat olursa Real Madrid, Arda'nın lisansını 1 Ocak 2024'e kadar dondurabilir.

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