Arda Güler'in önü açıldı

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Arda Güler'in önü açıldı

Real Madrid'in 19 yaşındaki genç orta sahası Nico Paz, İtalya Serie A ekibi Como'ya transfer oldu. Bu gelişme sonrası aynı mevkide oynayan Arda Güler'e şans doğdu.

Real Madrid'de oynayan 19 yaşındaki Nico Paz, beklenmedik bir imza attı.

Genç orta saha, İtalya Serie A ekibi Como'nun kadrosuna katıldı.

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2028'E KADAR SÖZLEŞME
Como, oyuncuyla 2028 yılına kadar geçerli sözleşme imzaladı.

İspanyol devi, Nico Paz'dan 6 milyon euro bonservis kazanacak.

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KARİYERİ
Tenerife altyapısından yetişen ve Real Madrid'in altyapısında A Takım'a kadar yükselen Nico Paz, kariyerinde 70 maça çıktı.

Bu maçlarda 18 gol atan Arjantinli futbolcu, 7 de gol pası verdi.

19 yaşındaki on numara Real Madrid ile 1 Şampiyonlar Ligi, 1 İspanya La Liga ve 1 İspanya Süper Kupası kazandı.

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ARDA GÜLER'İN ÖNÜ AÇILDI
Orta sahada Arda Güler ile rekabet halinde olan Nico Paz'ın takımdan ayrılması sonrası Arda Güler, öncelikli alternatif oldu.

Teknik direktör Carlo Ancelotti, Real Vallodolid karşısında ilk 11'de çıkardığı milli futbolcu hakkında, "Arda mı yoksa Brahim ile mi başlamakta kararsızdım. Ama evimizde oynamamızdan dolayı Arda ile başlamanın ona daha çok yardımcı olacağını düşündüm. İyi bir maç çıkardı." ifadelerini kullanmıştı.

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