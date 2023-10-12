Arda Güler'in Real Madrid forması giyeceği maç belli oldu

Sakatlıktan kurtulan Arda Güler'in 21 Ekim'deki Sevilla maçında sahada olması bekleniyor.

Arda Güler'in Real Madrid forması giyeceği maç belli oldu

Real Madrid'de sakatlığını atlatan Arda Güler, bugünkü idmanın bir bölümünde takımla birlikte antrenma çıktı.

Arda Güler'in 21 Ekim'deki Sevilla maçının kadrosunda olacağı öğrenildi.

Real Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler, dizinden yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olmuştu.

Operasyon sonrası iyileşen ve takımla çalışmalara katılan Arda Güler, Las Palmas maçı öncesi talihsiz bir sakatlık daha yaşadı.

İkinci sakatlığını da atlatan Arda Güler, Real Madrid'in bugünkü idmanının bir bölümünde takımla çalıştı.

LaLiga'da 21 Ekim'de Sevilla deplasmanına çıkacak olan Real Madrid'de Arda Güler'in maç kadrosunda yer alması bekleniyor.



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