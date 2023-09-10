Arda Güler'in sahalara dönüş tarihini İspanyol basını açıkladı

Real Madrid, Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler’in ameliyat edildiğini duyurmuştu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Arda’nın sağ dizinden artroskopik operasyon geçirdiği ve 18 yaşındaki futbolcunun iyileşme programına yakında başlayacağı belirtilmişti.

Öte yandan Arda Güler ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Menisküs sakatlığı sonrası iki ay sahalardan uzak kalan Arda Güler'in, LaLiga'da 27 Eylül akşamı Real Madrid'in Las Palmas ile oynayacağı maç ile sahalara geri döneceği açıklandı.

Real Madrid kulüp doktorları, Arda Güler'in beklenenden daha hızlı iyileştiğini ve fiziksel olarak herhangi bir kaybı olmadığını açıkladı.

Sadece maç eksiği olan Arda Güler, Ancelotti'nin şans vermesi halinde 27 Eylül'de oynanacak Las Palmas maçında forma giyecek.