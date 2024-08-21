Arda Güler'in taktığı maske görenleri korkuttu. Nedeni ortaya çıktı

La Liga’nın ilk haftasında Mallorca karşısında şok bir beraberlik alan son şampiyon Real Madrid harekete geçti.

25 Ağustos Pazar günü TSİ 18.00’de Real Valladolid ile mücadele edecek olan Eflatun Beyazlılar çalışmalara başladı.

TAKTIĞI MASKE GÜNDEM OLDU

Real Madrid'in idmanı sırasında milli yıldızımız Arda Güler’in çekilen bir fotoğrafı gündem oldu.

Genç futbolcunun fiziksel testler için antrenmanlarda kullandığı maske ile fotoğrafı sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

SAKATLIKLARI ÖNLEMEK İÇİN TAKIYORLAR

70 sakatlıkla başlanılan sezonun ardından maske uygulamasına geçen Real Madrid’de sağlık ekibi elde edilecek veriler sayesinde oyunculara özel programlar hazırlayarak sakatlıkları azaltmayı hedefliyor.

SEZON ÖNCESİ SAKATLANMIŞTI

Geçtiğimiz sezonun başında rekor bir bedel karşılığında Real Madrid’e transfer olan Arda Güler sezon öncesi kampında sakatlanmış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.