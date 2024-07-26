Arda Turan Bodrum'da

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Arda Turan Bodrum'da

Takımıyla uzun süredir Bolu'da kamp yapan Arda Turan fırsatını bulunca Bodrum'a dinlenmeye gitti.

Geçen sezon alınan şampiyonluğun ardından bu sezon Süper Lig’de boy gösterecek olan Eyüpspor’da teknik direktör Arda Turan Bolu kampı sırasında bulduğu kısa bir boşlukta tatile gitti.

CENNET KOYU'NA DEMİRLEDİ

Bodrum Cennet Koyu’ndaki yatında görüntülenen Arda Turan önce denize girdi ardından yüzen iskelede güneşlendi.

Güneşlendikten sonra eşi Aslıhan Doğan tarafından havlu ile karşılanan Arda Turan kurulanıp masada eşiyle sohbet etti.

Çiftin küçük çocukları Asil Aslan ise o sırada bakıcısı ile şakalaştığı anları görenler kahkahalara boğuldu..

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