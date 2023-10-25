Arda Turan 'Bütün birikimim gitti' dedi. Seçil Erzan'a kaptırdığı para dudak uçuklattı

Özel bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan'ın kurduğu ileri sürülen fonla futbol dünyasından ünlü isimleri dolandırdığı iddiasıyla hazırlanan iddianamenin detaylarında çarpıcı ifadeler yer aldı.

Hürriyet'teki habere göre Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 18 mağdurun bankacı Seçil Erzan ve 6 şüpheli tarafından dolandırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma önemli bir gelişme yaşandı. İddianamede Seçil Erzan'ın 66 yıldan 216 yıla kadar, diğer şüphelilerin ise 97 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak’ın kardeşi Emrah Çolak gibi 18 isim şikayetçi olarak yer aldığı iddianamede yer alan bazı isimlerin ifadeleri şöyle:

Arda Turan: Seçil Erzan'ın beni sık sık arayıp bunaltması üzerine bahsettiği fona yatırması için önce 3 milyon doları elden verdim. Erzan "Bu fona kim ne kadar yatırdıysa ona göre kazanç sağlayacak, bu bir faiz değil' diyerek beni kandırdığı.

13 milyon 900 bin doları elden verdim, kendisi de 6 milyon 400 bin doları geri ödedi, banka kaşeli ve ıslak imzalı belge verdi. Yıllardır çalışıp kazandığım bütün paramı emeğimi Seçil Erzan beni kandırarak yok etmiştir. Çok üzgünüm, bu olay beni çok yıprattı. Bütün birikimim bir anda gitti.

Emre Belözoğlu: 23 yıldır futbolcuyum, 2 senedir teknik direktörüm. 13 yaşımdan beri aileme bakıyorum. Tüm birikimimi beni kandırarak zimmetine geçirmiştir.

İddianamede, 18 müştekinin toplamda 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 bin lira dolandırıldığı belirtildi.

İddianame, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.