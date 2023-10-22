Arda Turan yine kazandı. Eyüpspor liderliğini korudu

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Çorum FK ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip Eyüpspor rakibini 3-2 mağlup etti.

Eyüpspor’un galibiyet golleri; 9. dakikada Ahmed Kutucu, 17. dakikada Caner Erkin ve 20. dakikada Prince Ampem'den geldi. Ev sahibi Çorum FK'nın gollerini ise 42. dakikada Ferhat Yazgan ve 90+4'te Michael Ologo kaydetti.

Bu galibiyet ile birlikte 24 puana ulaşan Eyüpspor haftayı lider kapatmayı garantilerken Çorum FK 13 puanla 9. sırada yer aldı.