Arda Turan yine kazandı. Eyüpspor liderliğini korudu

Çorum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelen Eyüpspor rakibini 3-2 mağlup etti.

Arda Turan yine kazandı. Eyüpspor liderliğini korudu

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Çorum FK ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip Eyüpspor rakibini 3-2 mağlup etti.

Eyüpspor’un galibiyet golleri; 9. dakikada Ahmed Kutucu, 17. dakikada Caner Erkin ve 20. dakikada Prince Ampem'den geldi. Ev sahibi Çorum FK'nın gollerini ise 42. dakikada Ferhat Yazgan ve 90+4'te Michael Ologo kaydetti.

Bu galibiyet ile birlikte 24 puana ulaşan Eyüpspor haftayı lider kapatmayı garantilerken Çorum FK 13 puanla 9. sırada yer aldı.

Öne Çıkanlar
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
Son Haberler
İsrail ordusu Mısır karakolunu vurdu Dünya
İsrail ordusu Mısır karakolunu vurdu
Hatay'da kütüphane yeniden inşa edildi... Video
Hatay'da kütüphane yeniden inşa edildi...
Kocaeli'nde kontrolden çıkan araç şarampole uçtu Gündem
Kocaeli'nde kontrolden çıkan araç şarampole uçtu
Fenerbahçe Hatayspor maçından müthiş fotoğraflar. Neler oldu neler Spor
Fenerbahçe Hatayspor maçından müthiş fotoğraflar. Neler oldu neler
10 kilometre araç kuyruğu oluştu. Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza Gündem
10 kilometre araç kuyruğu oluştu. Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza
Bir gurbetçi sokak röportajında ekonomiden şikayet edenlere: Şikayet ediyorsun ama ayağında ayakkabı var dedi. Video
Bir gurbetçi sokak röportajında ekonomiden şikayet edenlere: Şikayet ediyorsun ama ayağında ayakkabı var dedi.