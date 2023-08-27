Arda Turan'ı kahreden haber

Eski milli futbolcu ve şu anda Eyüpspor'un teknik direktörlüğünü yapan Arda Turan, gelen kötü haberle sarsıldı.

Arda Turan'ı kahreden haber

2018 yılında evlenen Aslıhan Turan ve Arda Turan çiftine kötü haber geldi.

Mutlu evliliklerini 2018’de dünyaya gelen Hamza Arda ve 2020’de dünyaya gelen Asil Aslan’la taçlandıran Turan çifti üçüncü çocuk haberleriyle gündeme gelmişti.

Üçüncü kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamak isteyen çift, gelen kötü haberle sarsıldı.

Hürriyet'teki habere göre; 2 aylık hamile Aslıhan Turan, gittiği rutin doktor kontrolünde bebeğini kaybettiğini öğrendi.

Aslıhan Doğan Turan, ilk çocuğundan sonra yaptığı açıklamada kalabalık aileleri sevdiklerini ve 4 çocuk istediğini açıklamıştı.

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