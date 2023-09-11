Arda Turan'ın Fatih Terimli bank pozundaki ilginç detay ortaya çıktı

Barcelona'da oynarken Arda Turan'ın bank fotoğrafının bir akım haline dönüşmesi sonrasında bu kez eski milli oyuncunun Fatih Terime birlikte çektirdiği fotoğraf gündem oldu.

Arda Turan'ın Fatih Terimli bank pozundaki ilginç detay ortaya çıktı

2008 yılının kadrolarının karşılaştığı İsviçre-Türkiye Replay maçı için bir araya gelen A Milli Takım oyuncuları 6 Şubat depremi için İsviçre'de buluştu.

İsviçre-Türkiye 2008 kadrosunun maçı 2-2’lik berabere bitti. Türkiye’nin kadrosunda, Hamit Altıntop, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Tuncay Şanlı, Mehmet Aurelio, Arda Turan, Emre Aşık, Semih Şentürk, Servet Çetin, Tolga Zengin, Ayhan Akman, Tümer Metin, Nihat Kahveci, Hakan Balta, Gökhan Gönül, Ümit Karan ve Ahmet Dursun gibi oyuncular yer aldı.

MEŞHUR OLACAK BANK

Arda Turan’ın Barcelona’da oynadığı dönemde bir bank üstünde paylaştığı fotoğraf, bir akım haline gelerek Barcelona’ya gidenlerin fotoğraf çekindiği yer haline gelmişti. Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’ın İsviçre-Türkiye maçından sonra bugün paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

DETAY ORTAYA ÇIKTI

Aslıhan Doğan Turan, Arda Turan ile Fatih Terim’in İsviçre’nin Cenevre kentindeki fotoğrafını, “Yeni meşhur bank” notuyla paylaştı.

arda-turan.jpgEBRAR ARDA’YI TAKLİT ETMİŞİ

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Arda Turan'ın İspanya'nın Barcelona kentinde çektiği fotoğrafı taklit etmişti.

Ebrar Karakurt, Arda Turan'ı etiketleyerek o meşhur pozu verdi ve "Olmuş mu hocam! @ArdaTuran" paylaşımını yapmış, Arda Turan ise bu paylaşıma "Muhteşem olmuş keyfin bol olsun" yanıtını vermişti.

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