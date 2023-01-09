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Barcelona Madrid'de kazandı

La Liga'da lider Barcelona deplasmanda Atletico Madrid'i yendi

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 05:04
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Arda Turan'ın da izlediği maçta Barcelona güldü

Barcelona Madrid'de kazandı
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında, Barcelona deplasmanda Atletico Madrid'i 1-0 mağlup ederek, liderlikteki yerini sağlamlaştırdı.

Barcelona'nın galibiyet golünü 22. dakikada Ousmane Dembele attı.

Maçın uzatmalarının oynandığı 90+2. dakikada Atletico Madrid'den Stefan Savic ve Barcelona'dan Ferran Torres bir pozisyonun ardından aralarında çıkan kavgadan dolayı kırmızı kart gördü.

La Liga'da şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibi Real Madrid'in Villarreal deplasmanında aldığı mağlubiyetin getirdiği fırsatı iyi değerlendiren Barcelona, puanını 41'e çıkartarak, eflatun beyazlıların 3 puan önünde liderliği devam ettirdi.

Atletico Madrid ise 27 puanla 5. sıraya geriledi.

Diğer yandan eski futbolcu Arda Turan, karşılaşmayı Civitas Metropolitano Stadyumu'nda onur tribününden izledi.

Atletico Madrid kulübünün davetlisi olarak gelen Arda Turan, maç başlamadan kısa bir süre önce adının anons edilmesinin ardından tribündeki Atleticolu taraftarları selamladı.

Arda Turan, futbolculuk kariyerinde Atletico Madrid (2011-2015) ve Barcelona (2015-2018) takımlarının da formasını giymişti.

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