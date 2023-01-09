Taraftarlardan Arda Turan'a sevgi seli

La Liga'da Atletico Madrid dev maçta Barcelona'yı konuk ederken tribünlerde tanıdık bir isim de vardı.

Kariyerinde Atletico Madrid ve Barcelona formaları giyen Arda Turan, iki eski takımının kritik karşılaşmasını izlemek için İspanya'ya gitti.

Wanda Metropolitano'da tribündeki yerini alan Arda Turan, Atletico taraftarlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Taraftarlar eski futbolcularına sevgi gösterisinde bulundu ve alkışlarla selamladı. La Liga'nın resmi Twitter hesabı o anları, "Wanda Metropolitano'da özel bir konuk" ifadesiyle paylaştı.

Sezon başında futbolu bıraktığını duyuran 35 yaşındaki Arda Turan, 2011 yazında 13 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan Atletico'ya transfer olmuştu. Atletico'da geçirdiği başarılı yılların ardından eski milli futbolcu 2015 yazında 34 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Barcelona'nın yolunu tutmuştu.