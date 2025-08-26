Arda Turan'ın dünyası başına yıkıldı! Büyük şok: Bunu hiç beklemiyordu

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, bir krizle karşı karşıya. UEFA Konferans Ligi'nde Servette karşında alınan 1-1'lik şok skor yetmezmiş gibi kendisine bir kötü haber daha geldi. Ukrayna basını ise Arda Turan'ın karar aşamasında olduğunu yazdı.

ARDA TURAN KARAR VERMEK ZORUNDA

Konferans Ligi'nde Servette ile oynanan karşılaşmada Shakhtar, takımın önemli oyuncularından Newerton ve Kauã Elias'ı sakatlığa kurban verdi. Ukrayna basını, bu durumun Arda Turan için şok bir gelişme olduğunun altını çizerken, perşembe günü İsviçre'de oynanacak rövanş maçı öncesi Arda'nın karar vermesi gerektiğini belirtti.

Yapılan son tetkiklere göre her iki oyuncunun da rövanşta oynamasının zor olduğu belirtilirken, Arda Turan'ın ise nasıl bir dizilişle sahaya çıkacağı konusunda kafasında soru işaretleri olduğu bildirildi.

ARDA TURAN'IN SHAKHTAR KARNESİ

Shakhtar'ın başında takımıyla 10 resmi karşılaşmada görev yapan Arda Turan, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 de mağlubiyet elde etti. Genç çalıştırıcı, maç başına 1,90 puan ortalaması yakaladı.

