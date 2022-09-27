Aslıhan Doğan Turan eşi Arda Turan’la evlilik sırlarını açıkladı

Aslıhan Doğan Turan, katıldığı bir TV programında mutlu evliliğin sırrını açıkladı. Hiç kavga etmediklerini söyleyen çiftlere inanmadığını söyleyen Turan herkesi şaşırttı.

Aslıhan Doğan Turan, programda evliliğe dair şunları söyledi:

"Aşk ve tutku olduğu sürece kimyanın bozulmadığını düşünüyorum. Biz kavga da ederiz, bu kimyayı koruyan faktörlerden biridir. Kavga etmediklerini söyleyen çiftleri pek inandırıcı bulmuyorum."

Aslıhan Doğan Turan ve Arda Turan'ın iki oğlu var.

