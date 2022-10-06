﻿Arda Turan'dan flaş itiraflar: Bunları ilk kez açıkladı

Galatasaray'da futbobul bırakan Arda Turan için 1905 GSYİAD, "Arda Turan'a Veda" organizasyonu yaptı.

Burada kendisi için hazırlanan videoyu izlerken duygulanan Arda Turan, daha sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Arda Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ilk defa uzun zaman sonra benim için bir şey yapıldığını gördüm. Hayatım boyunca her zaman Galatasaray'ı karşılıksız sevmeye çalıştım.

Galatasaray hiçbir zaman bana kaybettirmedi hep kazandırdı. Galatasaray'ın başarısı için bize ne görev düşerse yaparız. Galatasaray sevgisinin bende bir karşılığı yok.

Bundan sonrası için bir sistem hocası olmak istiyorum. Bir ekol hocası olmak istiyorum. Guardiola’nın Barcelona’ya getirdiğini Galatasaray’a getirmek istiyorum.

Hedefi olan, bir projesi olan bir takımla başlayabilirim. Hangi oyunu oynamak istediğime karar vermedim. Barcelona ve City’nin oynadığı oyunu kaliteli oyuncularla oynamak gerekiyor. Bu oyun tarzının Türkiye'ye uygun olmadığını düşünüyorum. Ben daha çok işin gerçekçi tarafından yanayım.

Barcelona’nın Manchester City'nin oynadığı oyunu, doğaçlama futbolla mix etmek istiyorum. Bunu da en iyi şekilde Galatasaray'a uygulamak istiyorum. Geçen sene Barcelona'ya elendik. Çok iyi pas yaptık. Bir teknik adamın takıma hakim olması gerekir. Ali Sami Yen coşkusunu bilirseniz 75. dakikada, kendi yarı sahandaki bir faulü pas olarak kullanmayabilirsiniz.

Galatasaray'ın bir oyun kültürü olmalı ve bu en alttan başlamalı. La Masia'da oyunculara önce oyunu sevmeyi öğretiyorlar, 13 yaşından sonra taktikler işin içine giriyor. Biz gerçekten çocuklarımıza futbolu sevdirmeyi unuttuk. Galatasarayaltyapısında 60. dakikada oyundan biri çıkınca velisi, 'Neden çıktı?' diye mesaj atıyor. Bakış açımızı önce velilerimizden değiştirmeliyiz. Altyapılara da veli toplantıları getirmeliyiz. Ama altyapı konusunda bunu başarabileceğimizi düşünmüyorum.

Uzmanlarını getirmek lazım, ben yardımcı olabilirim. Doğru yerlere doğru insanları getirmek lazım. Altyapı ile ilgileniyorken kenardan sadece maç izlemiyorum. Normal saha boşken çim bozulur diye suni çimi seçmişler. 'Kim karar verdi' diye sordum, kimse yanıt vermedi. Sonra oradaki çimden sorumlu adam karar vermiş.

En unutamadığım maç Fenerbahçe'yi Ali Sami Yen'de yendiğimiz maç. Nonda'nın gol attığı maç hep aklımda. Bizden daha iyi olduklarını düşünüyordum. Daha önce hiç şampiyon olmamıştım. Benim için unutulmaz bir gündü.

Selçuk İnan'ın Galatasaray transferinde bence benim katkım herkesten fazlaydı. Selçuk'a o zaman Fenerbahçe'den iyi bir teklif vardı. Ben ona, 'Fenerbahçe'de Alex, Emre ve Vederson var, frikik kullanamazsın dedim. 'Bizde istersen tacı bile sen kullanabilirsin' dedim ve milli takım kampında onu öyle kandırdım.

Trabzonspor harici Beşiktaş ve Fenerbahçe'den reddedilemeyecek teklifler aldım. Ama ben duygusal, sevgiyle çalışan biriyim. Benim en büyük unvanım Galatasaraylı olmak.

Ben yönetime, 'herhangi bir ihtiyacınız olursa ben atlar gelirim hemen' dedim. Torreira ve Mertens transferleri için ben Erden ağabey ile gittim. Yardımcı olmak için oradaydım. Torreira ve Mertens geldi takıma şimdi. Keşke Alexis Sanchez transferi de olsaydı. En büyük hayalimdi. İstedik ama olmadı."