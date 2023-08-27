Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan bebeğini kaybetti

Ünlü futbolcu Arda Turan'ın 2 aylık hamile olan eşi Aslıhan Doğan Turan bebeğini kaybetti. Ünlü çift kötü haberi rutin doktor kontrolünde öğrendi.

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan bebeğini kaybetti

Her seferinde kalabalık aile vurgusunu yapan Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan bebeğini kaybetti. Turan çifti üzücü haberi doktor kontrolünde öğrendi.

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KIZ ÇOCUĞU İSTİYORDU
Galatasaraylı futbolcu Arda Turan ile Mart 2018'de evlenen Aslıhan Doğan Turan oğulları Hamza Arda'yı 2018'de, Asil Aslan'ı 30 Haziran 2020'de dünyaya getirmişti. Kalabalık aileleri sevdiğini söyleyen ve 4 çocuğunun olmasını istediğini belirten Aslıhan Turan, gönlünden kız çocuk geçtiğini belirtmişti.

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BEBEĞİNİ KAYBETTİ
Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan'ın bebek bekledikleri ortaya çıkmıştı. Ancak Aslıhan-Arda Turan çiftinin üçüncü kez anne baba olma hayali yarım kaldı. 2. Sayfa'nın özel haberine göre, 2 aylık hamile Aslıhan, gittiği rutin doktor kontrolünde bebeğini kaybettiğini öğrendi.

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