Arda Turan'ın hayali sosyal medyayı salladı. 'Ben de işe gitmeden 25 bin euro almak isterim'

Eyüpspor'da teknik direktörlüğe ilk kez adım atan Arda Turan, hayalini açıkladı. Sosyal medya adeta sallandı.

Arda Turan'ın hayali sosyal medyayı salladı. 'Ben de işe gitmeden 25 bin euro almak isterim'

Eyüpspor'da teknik direktörlüğe başlayan Arda Turan, Boğaziçi Üniversitesi'nin düzenlediği Spor Zirvesi'ne katıldı.

Arda Turan takımına oynatmak istediği oyunu şöyle açıkladı:
"Atletico Madrid'in savunmasıyla Barcelona'nın hücumunu bir arada sahaya yansıtmak istiyorum."

Arda Turan'ın bu sözlerine sosyal medyadan yorum yağdı.

Bazı yorumlar şöyle:

- Ben de işe gitmeden 25 bin euro almak isterim.

- Yumurtasız omlet olmaz.

- Balkonu da mutfağa katak mı dayıı.

- Ağa dediğin olayı los galakticos zor yapıyor. Ama yine de sen bilirsin.

- Kendini ne sanıyorsa artık.

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