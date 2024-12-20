Ardahan'da sokaklar kayak merkezine döndü

Düzenleme: Kaynak: DHA

Ardahan'da kar yağışı kimisinin hayatını olumsuz etkilerken kimisi de keyfini çıkarmayı biliyor. Kayak merkezinde yeterli kar olmadığı için gençler sokakları buz pistine çevirdi.

Ardahan'da önceki gün başlayan kar yağışı, kent genelinde etkili oldu. Yağış nedeniyle okullar tatil edilirken, birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolları açmak için çalışma başlatılırken, kent merkezinde kar kalınlığı 22 santimetre olarak ölçüldü.

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Yeterli kar olmadığı için Yalnızçam Kayak Merkezi'ne gidemeyen 3 arkadaş, kent merkezinde kayak takımlarını giyerek cadde ve sokaklarda kayak yaptı. Kayak yapmayı çok sevdiklerini belirten gençler, kayak merkezi açılana kadar cadde ve sokaklarda kayak yapmaya devam edeceklerini söyledi.

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Bu arada kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde yeterli kar kalınlığına ulaşılmadığı için henüz sezon açılışı yapılamadı.

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