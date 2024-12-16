Isparta'da elinde poşetlerle evinden çıktı, 4 gündür aranıyor

Düzenleme: Kaynak: DHA

Isparta'da 4 gün önce evden çıktıktan sonra kaybolan Ramazan Kayacan'ın (25) bulunması için çalışma başlatıldı. Kayacan'ın, elindeki poşetlerle evden çıktığı anlar kameraya yansıdı.

Fatih Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Kayacan, 13 Aralık günü oturduğu evden elinden poşetlerle çıktı. Kayacan'dan haber alamayan ailesi, polise ihbarda bulundu.

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Kayacan'ı arama çalışmalarına başlayan polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ramazan Kayacan'ın son görüntüleri kardeşiyle birlikte yaşadığı binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

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13 Aralık günü saat 18.20 sıralarında kaydedilen görüntülerde Kayacan'ın daireden elinde poşetlerle çıktığı anlar yer aldı.

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Spor ayakkabı, kot pantolon, siyah kazak ve üzerinde siyah- beyaz çizgili mont olduğu görülen Ramazan Kayacan'ın bulunması için çalışmalar sürüyor.

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