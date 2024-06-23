Arda'ya yapılan çüş artık. Hesap ver Büyükekşi. Hamit sen kimsin?

İnanılır gibi değil.

Bizim Milli Takım hep skandallarla anılmak zorunda mı?

Kim getiriyor futbola Fransız bu adamları?

Mesele Mehmet Büyükekşi'yi kim nereden buluyor ve neden tutuyor kardeşim.

Bu Hamit Altıntop denilen adamın bir şeylerinde boncuk mu var da inatla Milli Takımlar Sorumlusu olarak duruyor.

Ya Montella.

İtalyanlar anlayamamış bu arkadaşın değerini de Büyükekşi anlamış! Almış Milli Takım'ın başına koymuş.

Sergen Yalçın'ın dediği gibi nedir kardeşim bu adamın ışığı, değeri!

Neyse geçeyim bunları.

Sadede geleyim.

Dünya futboluna yıldızlar gelir. Doğuştan yeteneklidir bunlar. Maradona gibi, Cruyff gibi, Baggio gibi, Sergen gibi, Hagi gibi.

Bize de yıllar sonra Arda Güler geldi.

Zaten Real Madrid bunu gördü, hemen kapıp götürdü.

Çocuğun parlayacağı, bizim de gururlanacağımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yapılana bakın.

İlk maçta ilk 11'de oynadı. Gürcistan'a mükemmel bir gol attı. O maçta inanın bana ilk 11'dei oynatmayacakları onu. Çok konuşuldu, baskı oldu diye oynatıldı.

Portekiz maçında ise oynatılmadı ilk 11'de. 3-0'dan sonra girdi oyuna ama artık ne fayda.

"Yorgundu" diyor Montella. Portekiz'de babası yaşındaki adam Pepe yorgun değil ama bizim çocuk yorgun. Gel de inan.

Zaten oynatılmamasına Avurupa basını da inanamadı, yorumlar yağdı.

Hadi diyelim yorgundu.

Ya antrenmanda.

Çocuğun elinden yeleğini alıyor İtalyan. Dışlıyor gruptan. Haberini koyduk, görmüşsünüzdür.

Bu ne cüret, bu ne cesaret.

Kimine göre tercihleri Hamit Altıntop yapıyor.

Doğru olabilir bu. Bilemiyorum.

Ama genç yeteneğimize yapılanları içime sindiremiyorum.

Daha önce de yazmıştım bunu. Bu Hamit Altıntop olduğu sürece Milli Takım'ın başarılı olacağına inanmıyorum.

Mehmet Büyükekşi olduğu sürece de Türk futbolunun hep geriye gideceğini biliyorum.

Hadi bunlar bir tarafa, kimsiniz kardeşim siz?

Bizim en büyük değerimize bunları yapıyorsunuz?