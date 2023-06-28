Ardıç nelere iyi gelir

Ardıç yağının fıtığa iyi geldiğini söylesek kim inanır. Evet ardıç meyvesinin yağı özellikle diz ağrılarını gideriyor fıtığın ağrısını dindiriyor. İşte ayrıntılar..

Ardıç ağacının dallarının parçalara ayrılması sonrasında kazanlarda yakılarak damıtılması sonucu elde edilen ardıç yağı, terletici bir bitki olduğundan romatizma ve ağrılara iyi gelir.

Ağrıyan dizlere ardıç yağı ile masaj yapmak rahatlatıcı etki yaratır. Aynı zamanda boyun, bel ve kasık fıtığı için de ardıç yağı etkilidir. Birkaç damlası ile düzenli ovmak, ağrıların kesilmesine yardımcı oluyor.

Diz ağrılarının sıkça görüldüğü 30-50 yaş aralığı günlük yaşamda olumsuz etkilerini hisseder.

Yaş ilerledikçe dizlerdeki eklem sıvısı azalarak yürümekte zorluk yaşatır.

Kireçlenme, kemik erimesi, romatizma, menisküs, fazla kilo gibi rahatsızlıklar diz ağrılarının artmasına neden olabiliyor.

Diz ağrılarından kurtulmak için alternatif tıptan yararlanmak isteyenler, "diz ağrısına ne iyi gelir" sorusuna yanıt arıyor. Geçmeyen diz ağrılarının yanı sıra boyun ve bel fıtığı için de oldukça etkili olan ardıç yağı, düzenli kullanımda maksimum fayda sağlıyor.