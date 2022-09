﻿Arınmak ya da temizlenmek...

Deterjan reklamındaki "Kirlenmek güzeldir" tespitini hayata geçirenleri hoş görmek mümkün değil. Her türlü haltı ye; sonra "Arınma" adına, tövbe edip suç sicilini silme, ilkel toplumlarda, çoğu dinlerde inananları kandırma ritüelinin ötesine geçemez. ABD'de Pentagon'dan "Olur" almayan senaryoların sinema filmi olması mucizedir. Çoğu Hollywood filmlerinde kiliselerde "Günah çıkarma" sahnesi vardır. Ki; günahları dinleyen papaz veya rahip o itirafları anı geldiğinde şantaj unsuru olarak da kullanır. Ama toplumun faydası olarak kakalanır.

Sadece Hristiyanlık'ta değil! Musevilik'de "Arınma" ritüeli vardır. Dahası Hindular mevsimin belli dönemlerinde Ganj Nehri'nde yıkanarak günahlarından arındığına inanır. Saygı duyar ya da duymazsınız. Ortodoks Ruslar, nehirlerde buzu kırıp soğuk suya girerek arındıklarını zannederler. Kadim milletlerin, önemli kabilelerin benzeri ritüelleri, folklorik kültürlerine saygı duymakla beraber bir nevi kendilerini kandırdıklarını da belirtmeliyim. Mısır'da da Nil Nehri'nde benzeri ritüeller vardır.

Bazı mezheplerde arınma "Berat" anlamına bile geliyor. Yasakları çiğneyip, günahları işle, ahlak kurallarından uzaklaş ve sonunda "Arınma gecesi"nde "Beraat et"... Hayatın olağan akışına pek de uygun görülmüyor.

Yukarıda Hollywood senaryolarının Pentagon tarafından onaylanması gerektiğine vurgu yapmıştım. Yaklaşık 10 yıl önce "The Purge" adı verilen "Arınma Gecesi" sinema filmi öylesine ilgi gördü ki dizileri bile çekildi.

Konu şuydu:

Her yıl bir gece, sonuçlarına katlanmadan her türlü suçu işleyebilseydiniz ne yapardınız? Bir ailenin tek bir gecede yaşadıklarını ele alan spekülatif gerilim türündeki Arınma Gecesi (The Purge) filminde dört kişi, tehlikelerle dolu dış dünyanın evlerine zorla girdiğinde ne kadar ileri gidecekleri konusunda sınanacaktır. Suçun kol gezdiği ve hapishanelerin dolup taştığı Amerika'da hükümet, her yıl cinayet de dahil her türlü suç eyleminin yasal olmasına 12 saatliğine izin vermektedir. Polis aranamaz. Hastaneler yardıma ara verir. Halkın, kendisini ceza yoluyla düzene koyduğu bir gecedir. Şiddetin ve suçun her yeri sardığı bu gecede bir aile, bir yabancı kapılarını çaldığında kim olacaklarının kararıyla mücadele edecektir. Yıllık Arınma Gecesi sırasında James Sandin'in (Ethan Hawke) güvenlikli evine davetsiz bir misafir zorla girdiğinde bir aileyi parçalamakla tehdit eden bir dizi olayı başlatır. Şimdi geceyi saklandıkları canavarlara dönüşmeden geçirmek James'e, karısı Mary'ye (Lena Headey) ve çocuklarına bağlıdır.James DeMonaco (Assault on Precinct 13 ve The Negotiator'ın yazarı) tarafından yönetilen Arınma Gecesi filminin yapımcısı Blumhouse'dan Jason Blum (Paranormal Activity, Insidious, Sinister), Platinum Dunes'un ortaklarından Michael Bay, Brad Fuller ve Andrew Form (The Amityville Horror, The Texas Chainsaw Massacre) ile Sébastien Kurt Lemercier (Assault on Precinct 13)'dir.

Sayın Bülent Arınç ve AKP MKYK Üyesi Metin Külünk'ün söz konusu filmi seyredip, seyretmediğini bilmiyorum. Ama "Fetö'nün siyasi ayağı gerçek anlamda araştırılırsa AKP'nin yüzde 80-90'ının zanlı olacağı" gerçeği ile hareket etmekte fayda var. Aynı AKP, söz konusu filmin senaryosuna göre 12 saat süre verilirse neler olur tahmin dahi etmek imkansız.

Elbette hukuksuzluğa izin verilmemeli. Ancak AKP içinde basına kapalı "Arınma işlemi" gerçekleştirilirse bütün Türkiye rahatlayacaktır. Tabii cesaret edebilirlerse..

"Arınma"da aile, akraba ve yakınlar tasnif dışı bırakılmıyor. Bu da böyle biline!..

Sahi arınma konusunda samimi olanlara bu satırlardan sonuna kadar destek vermeye hazır olduğumu vurgularken söz konusu "Arınma"yı öz eleştiri ya da sosyolojik sorgulama adına gerçekleştireceklerin de yanında olacağım.