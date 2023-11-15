Arıza yapan otomobilinden inen sürücüye başka bir araç çarptı

Karabük'ün Yenice ilçesinde arızalanan otomobiline bakmak için araçtan inen sürücü, başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Arıza yapan otomobilinden inen sürücüye başka bir araç çarptı

Olay Karabük-Yenice kara yolu Gökbel mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Semih Cansız idaresindeki 67 DH 790 plakalı otomobil Yenice istikametine seyir halindeyken arızalandı.

Arızaya bakmak için araçtan inen sürücüye, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen başka bir araç çarptı.

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Kazada çarpmanın şiddetiyle savrulan Cansız ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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