Arızalanan ATM başka müşterinin parasını başkasına verdi

Denizli’de alışılmadık bir ATM arızası sonucu, başka bir müşterinin yatırdığı para yanlışlıkla emekli bir askere verildi. Olay, şehirdeki bir bankanın ATM’sinde meydana geldi. Arızalanan ATM, başka bir müşterinin yatırdığı parayı işleme geçemeyince emekli askere verdi.

Duyarlı vatandaş, beklenmedik bir şekilde aldığı parayı sahibine elden iade etmek istedi. Ancak, bankaya başvurduğunda şube müdüründen beklemediği bir yanıt aldı. Şube müdürü, parayı bankaya teslim etmezse savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Bu durum karşısında şaşkına dönen emekli asker, parayı sahibine ulaştırma çabasının böyle bir tepkiyle karşılanmasını anlayamadığını ifade etti.