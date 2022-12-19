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Dünya Kupası'nın Messi'ye neden yakışmadığını açıkladı

Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş Arjantin'in ahlaksızlıkta nasıl şampiyon olduğunu yazdı.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 13:15
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Arjantin ahlaksızlıkta da şampiyon oldu: Messi'ye Dünya Kupası yakışmadı

Dünya Kupası'nın Messi'ye neden yakışmadığını açıkladı
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Dünya Kupası Arjantin-Fransa finaliyle son buldu. 

Müthiş bir mücadele izledik finalde. Arjantin de Fransa da elinden geleni yaptı.

Maçtan sonra baktım hemen herkeste aynı düşünce:

"Kupa Messi'ye çok yakıştı!"

Niye?

Bana göre hiç yakışmadı.

Çünkü Arjantin Katar'daki turnuvada ahlaksızlıkta da dünya şampiyonu oldu. Hem de Messi'nin kaptanlığında.

Şampiyonada 7 maçta 5 penaltı kazanarak tarihe geçen Arjantin, Suudi Arabistan gibi bir takıma yenilerek başladı. Gruptaki diğer maçlarında Meksika'yı ve Polonya'ya 2-0'lık skorlarla yendi ve gruptan çıktı.

Son 16 turundaki rakibi Avustralya'ydı. Avustralya gibi bir takımı güçlükle 2-1 yenerken öldü öldü dirildi.

Çeyrek finalde bu kez Hollanda çıktı karşısına. Penaltılarla geçebildi.

Yarı finalde Hırvatistan'ı farklı yenerken tartışmalı penaltı kararıyla ilk golünü atmasaydı 3-0'lık skora ulaşabilecek miydi?

Ve finalde de uzatma dakikalarının son anlarında Fransa o golü kaçırmasaydı ikinci sırada kalmayacak mıydı?

Neyse... Benim söyleyeceğim başka.

Messi dünya futbolunda bir marka. Milyonlarca belki de milyarlarca hayranı var. Gençler, çocuklar çoğunlukta.

Böylesine bir adam... Elediği rakibinin (Hollanda) oyuncularına maçtan sonra tuhaf tuhaf hareketler yapıyor. Teknik direktörünün önüne gidip saçma sapan işaretlerde bulunuyor. Arjantinli diğer futbolcular da ona katılıyor. Ayıp!

Fransa maçında penaltıdan golü atınca Mbappe'yi yaptığı çirkin harekete ne diyeceğiz peki. Mbappe'yi de çileden çıkarmış ki; o da gol atınca karşılık veriyor.

Maçta oyuncuları sahtekarlık peşinde. Kendini yere atanlar, kıvrananlar, sonra da bir anda ayağa kalkıp son sürat koşanlar... Kalecisinin altın eldiven ödülünü alınca yaptığını açık olarak ben bile yazmaya utanırım şuradan.

Tamam. Arjantin şampiyon.

Ama ahlaksızlıkta da şampiyon oldu. Ahlaksızlıkta birbirleriyle yarışan takımın kaptanı Messi'ye de bu kupa hiç yakışmadı. Ya da ben yakıştıramadım.

Hırvatistan'ın 37 yaşındaki kaptanı Luka Modric'ten örnek almalı yıldız adayları. Alkışlarla karşıladığı rakiplerini yense de yenilse de alkışlarla uğurlayan büyük adam. Dünya Kupası kariyerlerine ve ahlaklarına bakıldığında en çok onun hakkıydı bana göre. Kariyerinde pek çok şampiyonluk kupa gördü, bir Dünya Kupası'nı göremedi. Ona üzüldüm açıkcası.

Bir de...

Arjantin kupayı aldı, bizde bile bir sürü insan sokağa çıkıp kutlama yaptı. Nedeni nedir acaba? Türkiye kupa alsaydı Arjantinliler kutlayacak mıydı?

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Kurt
19.12.2022 14:15
La get,saçma sapan bir yazı ,macron mu yazdırdı bunu sana..!  
 
Meg Maqa
19.12.2022 13:59
Bu kiminse lafı mı yoksa sizin mi düşünceleriniz? Eğer sizin fikrinizse yemin ede bilirim ki Ronaldo hayranısınız.  
 
Murat
19.12.2022 13:58
Fransanin penaltıları karari hakem hatasıydı desene  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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