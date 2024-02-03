Arjantin karıştı. Hükümet karşıtı eylemlerde 60 kişi yaralandı

Kaynak: AA
Arjantin karıştı. Hükümet karşıtı eylemlerde 60 kişi yaralandı
Arjantin'deki hükümet karşıtı protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 60 kişinin yaralandığı açıklandı.

Arjantin'den Devlet Başkanı Javier Milei'nin çıkarmaya çalıştığı "torba yasa" nedeniyle sokaklar karıştı, eylemler yapıldı. Başkent Buenos Aires'teki Kongre Meydanı'nda polisle çatıştı.

Hükümet karşıtı protestolara çeşitli sendikalar, öğrenci grupları ve muhalefet temsilcileri destek verdi. Polisin müdahale ettiği olaylar sırasında göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanıldı. Olaylar sırasında 60 kişi yaralandı. Muhalefet partileri İçişleri Bakanı Patricia Bullrich'e orantısın güç kullanıldığı iddiasıyla tepki gösterdi.

İktidarın ülkenin derin bir krizden geçtiği gerekçesiyle "İhtiyaç ve Aciliyet Kararnamesi" adını verdiği torba yasanın Temsilciler Meclisten geçirme kararı nedeniyle sokakların karıştığı belirtiliyor..

MİLEİ, RADİKAL KARARLAR ALACAĞINI DUYURMUŞTU

Devlet Başkanı Milei, daha önceki açıklamalarında, ülkenin ekonomik anlamda "zor" bir dönemden geçtiğini belirtmiş ve radikal kararlar alınacağını açıklamıştı.

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