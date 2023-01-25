﻿Arjantin’de 6.4 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Arjantin’in Santiago del Estero eyaletinde yer alan Campo Gallo’da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarıldı.

USGS, depremin 601 kilometre derinlikte yaşandığını ifade etti. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise, depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı.

Depremde henüz mal ve can kaybı bildirilmedi. (AA)