3 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Gizemli zatürre belirtileri neler? Gizemli zatürre alarmı

Gizemli zatürre belirtileri neler? Gizemli zatürre alarmı

Arjantin'de, üç kişinin ölümüne yol açan ve kökeni bilinmeyen gizemli bir zatürre vakası ifade edilirken, diğer yandan dokuz kişi enfekte olurken üç kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Doktorlar gizemli hastalıktan Covid, grip, hantavirüs ve 30 diğer olası nedenin sorumlu olmadığını dile getirerek daha fazla test yapılması gerekliliğine dikkat çekti.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 09:50
Son Güncelleme: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 09:51
Takip Et

Arjantin'de gizemli zatürre görüldü, 3 kişi hayatını kaybetti Gizemli zatürre belirtileri neler?

Gizemli zatürre belirtileri neler? Gizemli zatürre alarmı
+
Aa
-

Habertürk’ün haberine göre; Arjantin'de dokuz kişide gizemli zatürre (pnömoni) tespit edilmesinin ardından, üç kişi hayatını kaybettiği bildirildi.

Tucumán eyaletindeki Sağlığı Bakanlığından yapılan açıklamada, Arjantin'de iki taraflı zatürree (her iki akciğeri de etkileyen zatürree) ile hastaneye kaldırıldıktan sonra üç kişinin öldüğünü ve doktorların hastalığa neyin neden olduğunu bulmaya çalıştığını açıkladı.

"HEPİMİZ TEYAKKUZDAYIZ"

Tucumán eyaleti Sağlık Bakanı Luis Medina Ruiz, "Bu durum öngörülemez. Bu konuda hepimiz teyakkuzdayız, bu nedenle resmi yollarla kendimizi bilgilendirmemiz şart. Bu özelliklere sahip hastaların gerekli tanılarının hemen yapılması için kamu ve özel yoğun bakım birimleriyle iletişim kuruyoruz" dedi.
Dünya Sağlık Örgütü, Arjantin sağlık yetkilileriyle birlikte durumu izlediğini duyurdu.

İŞTE HASTALIK BELİRTİLERİ...

Gizemli zatürreye yakalanan hastalarda ateş, karın ağrısı, nefes darlığı ve kas ağrıları şikâyetlerin olduğu ifade edildi.

San Miguel de Tucumán'daki bir özel hastanenin yoğun bakım ünitesine bağlı, bir hasta ve sekiz sağlık çalışanı da dâhil olmak üzere toplam dokuz kişi zatürreden etkilendi. Hastalık ortaya çıkınca klinik yedi gün süreyle kapatıldı.

Doktorlar, yapılan testlerin koronavirüs, grip, hantavirüs ve yaklaşık 30 diğer olası nedeni dışladığını bildirdi.

İldeki sağlık görevlileri, test edebilecekleri tüm virüs ve bakteriler için kan, balgam ve idrar örneklerinde test yapmaya devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a enflasyon hatırlatmalı tek kelimelik akım yanıtı gündem oldu
1
﻿Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a enflasyon hatırlatmalı tek kelimelik akım yanıtı gündem oldu
﻿Son seçim anketinden Cumhur'a soğuk duş
2
﻿Son seçim anketinden Cumhur'a soğuk duş
﻿Damatlar bunu yapmaz. Erdoğan’dan çok konuşulacak Berat Albayrak sözleri
3
﻿Damatlar bunu yapmaz. Erdoğan’dan çok konuşulacak Berat Albayrak sözleri
﻿Elektrikli bisiklet sürücüsü yayaya çarptı
4
﻿Elektrikli bisiklet sürücüsü yayaya çarptı
﻿Deniz Seki bu sefer fotoşop'la kandıramadı. Manisa Belediyesi gerçeği ortaya çıkardı
5
﻿Deniz Seki bu sefer fotoşop'la kandıramadı. Manisa Belediyesi gerçeği ortaya çıkardı
﻿Portatif sigara makinesi bin dolara peynir ekmek gibi satılıyor. 1 kilo tütünden yaklaşık 400 paket sigara çıkıyor
6
﻿Portatif sigara makinesi bin dolara peynir ekmek gibi satılıyor. 1 kilo tütünden yaklaşık 400 paket sigara çıkıyor
﻿Fitch Türk Lirası’nın kaderini açıkladı. İşte önümüzdeki 2 yılda yaşanacaklar
7
﻿Fitch Türk Lirası’nın kaderini açıkladı. İşte önümüzdeki 2 yılda yaşanacaklar
﻿Kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Bursa'da kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk
﻿Bursa'da kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk
﻿Bursa'da kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk
﻿Yüzmek için denize giren 17 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti
﻿Yüzmek için denize giren 17 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti
﻿Yüzmek için denize giren 17 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti
﻿Gizemli zatürre belirtileri neler? Gizemli zatürre alarmı
﻿Gizemli zatürre belirtileri neler? Gizemli zatürre alarmı
﻿Gizemli zatürre belirtileri neler? Gizemli zatürre alarmı
﻿Girit Adası açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem
﻿Girit Adası açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem
﻿Girit Adası açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem
﻿Altınbaş Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Altınbaş Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Altınbaş Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Erzurum Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Erzurum Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Erzurum Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Fatih’te spor salonuna silahlı saldırı: 1 ölü
﻿Fatih’te spor salonuna silahlı saldırı: 1 ölü
﻿Fatih’te spor salonuna silahlı saldırı: 1 ölü
﻿Biruni Üniversitesi personel alacak
﻿Biruni Üniversitesi personel alacak
﻿Biruni Üniversitesi personel alacak
﻿Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı
﻿Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı
﻿Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı
﻿Zafer Partisi’nde üst düzey istifa
﻿Zafer Partisi’nde üst düzey istifa
﻿Zafer Partisi’nde üst düzey istifa
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.