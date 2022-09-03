﻿Gizemli zatürre belirtileri neler? Gizemli zatürre alarmı

Habertürk’ün haberine göre; Arjantin'de dokuz kişide gizemli zatürre (pnömoni) tespit edilmesinin ardından, üç kişi hayatını kaybettiği bildirildi.

Tucumán eyaletindeki Sağlığı Bakanlığından yapılan açıklamada, Arjantin'de iki taraflı zatürree (her iki akciğeri de etkileyen zatürree) ile hastaneye kaldırıldıktan sonra üç kişinin öldüğünü ve doktorların hastalığa neyin neden olduğunu bulmaya çalıştığını açıkladı.

"HEPİMİZ TEYAKKUZDAYIZ"

Tucumán eyaleti Sağlık Bakanı Luis Medina Ruiz, "Bu durum öngörülemez. Bu konuda hepimiz teyakkuzdayız, bu nedenle resmi yollarla kendimizi bilgilendirmemiz şart. Bu özelliklere sahip hastaların gerekli tanılarının hemen yapılması için kamu ve özel yoğun bakım birimleriyle iletişim kuruyoruz" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü, Arjantin sağlık yetkilileriyle birlikte durumu izlediğini duyurdu.

İŞTE HASTALIK BELİRTİLERİ...

Gizemli zatürreye yakalanan hastalarda ateş, karın ağrısı, nefes darlığı ve kas ağrıları şikâyetlerin olduğu ifade edildi.

San Miguel de Tucumán'daki bir özel hastanenin yoğun bakım ünitesine bağlı, bir hasta ve sekiz sağlık çalışanı da dâhil olmak üzere toplam dokuz kişi zatürreden etkilendi. Hastalık ortaya çıkınca klinik yedi gün süreyle kapatıldı.

Doktorlar, yapılan testlerin koronavirüs, grip, hantavirüs ve yaklaşık 30 diğer olası nedeni dışladığını bildirdi.

İldeki sağlık görevlileri, test edebilecekleri tüm virüs ve bakteriler için kan, balgam ve idrar örneklerinde test yapmaya devam ediyor.