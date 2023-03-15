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Arjantin'de orman yangınlarında 3 bin hektarlık alan kül oldu

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in batısında etkili olan orman yangınlarında 3 bin hektarlık alan kül oldu.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 11:56
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Arjantin'de orman yangınlarında 3 bin hektarlık alan kül oldu

Arjantin'de orman yangınlarında 3 bin hektarlık alan kül oldu
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Güney Amerika ülkesi Arjantin'in Corrientes eyaletinin kuzeyinde başlayan orman yangınlarının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Arjantin Sivil Savunma Müdürü Yardımcısı ve Acil Durum Harekat Komutanlığı (COE) Koordinatörü Bruno Lovinson, yangının henüz kontrol altına alınamadığını bildirerek, "Ateş çok geniş bir alanda etkili oluyor, dünden beri çalışmalar aralıksız sürüyor." ifadesini kullandı.

Çalışmalara 150'den fazla itfaiyeci, askeri birlikler ve Ulusal Yangın Yönetim Servisine (SNMF) bağlı iki uçak ile ordudan bir helikopter destek veriyor.

Ulusal Meteoroloji Servisi (SMN), yoğun sıcak hava dalgasının etkisini göstermeye devam edeceğini kaydederek, yeni orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu. (AA)

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