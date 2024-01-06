Arka cepte taşınan cüzdana dikkat! Sağlık açısından tehlike saçıyor

Erkeklerin, cüzdanlarını arka ceplerinde taşıyıp üzerine oturmaları, omurgalarının yanlış duruşa alışmasına ve kaymasına neden olabilir. Bu alışkanlığı ömür boyu sürdürmeleri halinde, omurga eğriliği adı verilen bir sorun ortaya çıkabilir.

OMURGA EĞRİLİĞİ NEDİR?

Omurgamız, başımızdan bacaklarımıza kadar uzanan ve vücudumuzun ağırlığının çoğunu taşıyan bir yapıdır. Omurgamız, 23'ü hareketli olmak üzere toplam 33 kemikten meydana gelir. Bu kemiklere omur denir.

Bu kemikler, bağ dokusu, eklemler ve disk adı verilen yastıklarla birbirine bağlıdır. Ayrıca omurgamızın etrafında, hareket etmemizi sağlayan ve her omura bağlı olan güçlü kaslar bulunur.

Omurgamızın içinde, merkezi sinir sisteminin çok önemli bir parçası olan omurilik yer alır. Omurga, omuriliği koruyan bir kılıf görevi görür.

OMURGA EĞRİLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Skolyoz, omurganın eğrilmesi anlamına gelir. Skolyoz çok gizli bir şekilde başlar ve uzun süre hiçbir belirti vermeyebilir. Çoğu zaman ağrı olmaz ve skolyoz, başka bir sebeple çekilen röntgenlerde tesadüfen ortaya çıkar. Fakat hamstring kasları esnekliğini kaybeden, omurgası bükülmeyen, karın ve sırt kasları zayıf olan kişilerde, bazı hareketler sonucu şiddetli bel ağrısı olabilir. Ayrıca omurganın göğüs kafesiyle olan ilişkisi nedeniyle, ciddi eğrilik olan kişilerde göğüs hareketleri azalır ve sığ nefes alıp verirler. Bu da sık solunum yolu enfeksiyonuna yol açar. İlerlemiş ve tedavi edilmemiş skolyoz, kişinin ruh sağlığını bozar ve depresyona neden olur. Ayrıca 90°'den fazla eğrilik olan omurgalar, ani ölüm sendromuyla bağlantılıdır.

OMURGA EĞRİLİĞİ TEDAVİSİ NASIL OLUR?

İdiyopatik skolyoz, sebebi bilinmeyen bir skolyoz türüdür. Bu tür skolyozun tedavisinde ilk adım, erken teşhistir. Erken teşhis sayesinde, özellikle ergenlik çağındaki kişilerde, eğriliğin ilerlemesi durdurulabilir, hatta mümkünse omurga normal açısına geri getirilebilir. Böylece hem görünüm hem de duruş şekli iyileştirilir. İleri evre skolyoz tedavisinin amacı ise, omurgada oluşan ağrıyı azaltmak, fiziksel sorunları gidermek ve solunum fonksiyonunu düzeltmektir.