İşte bel fıtığının çaresi Endoskopik omurga cerrahisi bel fıtığına kesin çözüm mü?

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Çaçan, Endoskopik omurga cerrahisi ile ilgili çok önemli bilgiler verdi endoskopik omurga cerrahisine dikkat çekti. İşte o bilgiler…

Hamza Özalkuş KAYNAK: AA
İşte bel fıtığının çaresi Endoskopik omurga cerrahisi bel fıtığına kesin çözüm mü?

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Çaçan, endoskopik omurga cerrahisi hakkında önemli açıklamalar yaptı. Çaçan, “Endoskop, cerrahların vücudumuzdaki eklem ve bazı boşlukları daha iyi görmesini ve gerekli tedavinin yapılmasını sağlayan cihaz demektir. İnce bir tüp içine konulan mercekler yardımı ile vücut içindeki yapıların büyük kesilere gerek kalmadan görüntülenmesine olanak sağlar” şeklinde konuştu.

HASTA HIZLI İYİLEŞİYOR

Endoskopik omurga cerrahisinin minimal invazivden farkını Dr. Öğr. Üyesi Çaçan, şunları söyledi:

“Endoskopik omurga cerrahisinin minimal invaziv omurga cerrahisinden en önemli farkı kesi boyutudur. Minimal invaziv omurga cerrahisi açık cerrahiden daha küçük bir kesi gerektirmektedir. Ancak yine de sorunun olduğu yere ulaşmak için kas ve bağların sıyrılması gerekmektedir. Buna karşın endoskopik omurga cerrahisinde 1 cm’lik küçük kesiler uygulanmaktadır. Herhangi bir kas ya da bağ sıyrılmamakta sorunlu bölgeye sadece 1 veya 2 delikten ulaşılmaktadır. Böylelikle hem cerrahi işlem süresi kısalmakta hem de hastaların iyileşme süreci hızlanmaktadır. Bu işlemi bel fıtığı, boyun darlık ve fıtıkları, omurga travması, kırıkları, omurganın bazı deformiteleri, bazı omurga tümörleri ve lezyonları, omurga kanal darlığı, bel kayması ve açık cerrahi sonrası tekrarlayan fıtıklarda da uyguluyoruz.”

KAS HASARI VE ENFEKSİYON

Dr. Öğr. Üyesi Çaçan, endoskopik omurga ameliyatlarının nasıl gerçekleştiğinin atını ise şöyle çizdi:

“Endoskopik omurga cerrahisi, endoskop yardımıyla uygulanmaktadır. Yüksek çözünürlüklü kamera lensi ve ışık kaynağı ile donatılan endoskop, yaklaşık olarak 7 mm’lik bir tüptür. Endoskopik omurga cerrahi işlemi sırasında kameradan alınan görüntüler, cerrahın daha net görmesini sağlamak amacıyla büyütülüp monitöre yansıtılmaktadır. Görüntüler yansıtıldıktan sonra problemli olan fıtıklaşmış disklerin ya da kalınlaşmış bağların çeşitli aletler ile çıkarılması sağlanmaktadır. Cerrahi işlem tamamlandıktan sonra uygulama sırasında kullanılan aletler çıkarılarak kesi dikişlerle kapatılmaktadır. Endoskopik omurga cerrahisinin avantajları arasında açık cerrahiye göre daha iyi bir cerrahi alan görüşü, düşük enfeksiyon riski, daha küçük kesiler, işlem anında kan kaybında azalma, az veya sıfır kas hasarı, daha hızlı iyileşme süreci ve ameliyat sonrası daha az ağrı bulunmaktadır. Endoskopik omurga cerrahisi diğer cerrahi işlemlerin iyileşme süreçlerine göre daha kısadır. Hastanın genel sağlık durumuna göre değişmekle birlikte hastalar aynı gün yürütülüp birkaç gün veya hafta içinde de günlük yaşantılarına dönebilmektedirler.”


AA

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