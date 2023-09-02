Arka Sokaklar 640 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?

Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar 18’inci yeni sezonuyla izleyiciyle buluştu. Başrollerini İlker İnanoğlu, Zafer Ergin ve Özgür Ozan’ın paylaştığı Arka Sokaklar’ın 640. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Arka Sokaklar 640 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?

Arka Sokaklar 640 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?

Yapımcılığını D Media’nın, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un üstlendiği Arka Sokaklar’ın yeni sezonu sevenlerini heyecanlandırdı. Arka Sokaklar dizisinin 640. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Arka Sokaklar 640 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?

Başrollerini İlker İnanoğlu, Zafer Ergin ve Özgür Ozan’ın paylaştığı “Arka Sokaklar” yeni bölümleriyle yine kendi gününde ekranda izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

17 sezon boyunca birçok rekora imza attıktan sonra ekranlara ara veren 'Arka Sokaklar' 18. sezonuyla yine Kanal D'de izleyiciyle buluşuyor.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Fenomen dizi Arka Sokaklar yeni sezonuyla ekranlara döndü.

Kanal D ekranlarında kendi gününde yayınlanan Arka Sokaklar’ın 640. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle 8 Eylül Cuma günü Kanal D’de yayınlanacak.

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ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Rıza Baba öldü mü?

Rıza Babanın cenaze töreni düzenlenir. Hüsnü, Rıza Babanın ölüm haberiyle adeta yıkılır. Ekip, Rıza Babanın intikamını almak için yeniden toplanır. Ayla, Rıza'nın mezarı başında göz yaşı döker. Peki Rıza Baba gerçekten öldü mü?

Arka Sokaklar cuma saat 20.00'da Kanal D'de.

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