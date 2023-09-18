Arka Sokaklar dizisine flaş transfer

Bir televizyon efsanesine dönüşen Arka Sokaklar dizisi yeni sezonda yeni bir transferle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Arka Sokaklar dizisine flaş transfer

“Arka Sokaklar” dizisi 18. sezonunda da seyircisi tarafından ilgiyle izleniyor. Orhan Oğuz’un yönettiği, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un yazdığı dizi yine heyecanlı anlara sahne oluyor.

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Dizinin ekibine son olarak Balamir Emren katıldı. Geçen sezon “Tuzak” dizisinde polis olarak seyirci karşısına çıkan yakışıklı oyuncu fenomen dizide “Doktor Yağız” rolüne hayat verecek.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Doktor Yağız, “Arka Sokaklar”da Rıza komiserin kızı Pınar’la bir aşk yaşayacak.

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