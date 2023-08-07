Arka Sokaklar'ın Murat komiseri Uğur Pektaş son halini paylaştı. Yorum yağdı

Arka Sokaklar dizisinde Murat karakteri ile gönülleri fetheden Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı.

Arka Sokaklar'ın Murat komiseri Uğur Pektaş son halini paylaştı. Yorum yağdı

Survivor yarışması ile ünlendikten sonra oyunculuğa adım atan Uğur Pektaş özellikle Arka Sokaklar dizisiyle büyük bir fan kazandı. Arka Sokaklar dizisindeki Murat karakteri ile gönülleri kazanan Uğur Pektaş bir süredir gözlerden uzak yaşıyordu.

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2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştiren ve daha sonra boşanan Pektaş şöhretin zirvesindeyken bambaşka bir hayata yönelmişti.

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Maneviyata yönelen Uğur Pektaş sosyal medyayı da az kullanan bir ünlü. Bir dönem sürmeli gözleri ve tarzıyla dikkat çeken Pektaş son haliyle gündeme geldi.

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Arkadaşlarıyla Kadıköy'de video çeken Uğur Pektaş'a "Murat komiser Arka Sokaklar'a dön", "Çok yakışıklısın", Adam hâlâ çok cool" yorumları geldi.

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